Football Grand Sud : la SVARR en finale du challenge Stra

GAP le Dimanche 15 Mai 2022 à 21:11

Week-end footballistique peu fourni en ce dimanche 15 mai dans la mesure où le championnat de Régional 1 faisait relâche.

C’est la demi-finale du challenge Stra qui monopolisait l’actualité avec le choc de ce dernier carré qui mettait aux prises, cet après-midi, les deux équipes qui ont survolé le championnat de Régional 2 à savoir la SVARR et Afa. Battus pour la première fois de la saison, dimanche dernier dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Corse par le GFCBL, les joueurs de Pierre Nironi avaient fort à faire sur le terrain de leur Dauphin Afa. A la fin du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 à 2. Il fallait, donc, en passer par la séance des tirs au but. Un exercice sur lequel les joueurs du Valincu étaient les plus précis pour décrocher leur ticket pour la finale du Challenge Stra. La SVARR plus que jamais en route pour la passe de deux.

En Régional 4, les Solenzarais n’ont pas eu à jouer face aux Balanins de l’Orsu Omessincu dans la mesure où cette dernière équipe fait l’objet d’un forfait général.

Enfin dans le championnat féminin à 8, la SVARR qui recevait l’AC Ajaccio et l’ASPV qui évoluait sur le terrain d’Alata ont connu des fortunes, malheureusement, identiques. Les Moustiques se sont inclinées à Alata 3 à 0, quant aux joueuses du Valincu elles ont été dominées par les Acéistes sur la marque sans appel de 8 buts à 1.