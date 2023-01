Football Grand Sud : la SVARR chute à Borgu

Championnats et Coupe de Corse étaient, ce dimanche, au programme des clubs du secteur Grand Sud ou tout du moins auraient du être au,programme, dans la mesure où la rencontre de 8e de finale de,la Coupe de Corse entre la JS Bonifacio et le Gallia Lucciana ne s’est,pas déroulée à Tassistro. L’équipe de la Cité des Falaises a, en effet, déclaré forfait à domicile face à la N3 luccianaise. Un retrait,engendré par la cascade de blessures qui a frappé la JSB.

Autre forfait pour le compte de ce dimanche, celui en Régionale 2, du GFC

Ajaccio qui ne s’est pas rendu sur le terrain du SFC. Un retraitnlogique au regard de la situation que traverse actuellement le club denla Cité Impériale.





Pour le reste, les autres rencontres se sont bien déroulées. EnnRégionale 1, la SVARR, tout nouveau leader, se rendait sur le terrain la réserve Borgaise. Les joueurs du Valincu, au terme d’un premier,acte sans relief, étaient menés 2 à 0. Ce score devait être celui duncoup de sifflet final. La SVARR invaincue depuis fin octobre 2022nconcède, ainsi, sa première défaite depuis trois mois.

Du côté du championnat de Régionale 2, les Moustiques, désormais,ndrivés par François Ciccolini, évoluaient sur la pelouse d’Eccica-Suarella. Menés à la pause 1-0, les Porto-Vecchiais ont égalisé en seconde période pour arracher le partage des points au coup de sifflet final.





En championnat de Régionale 1 Futsal, Bonifacio recevait, samedi, Furiani. Les locaux sont passés à côté de leur match et ont subi la loi furianaise au gymnase Libertas sur le score de 6 buts à 1.





Enfin au sein du championnat féminin à onze, les Moustiques accueillaient la Balagne, alors que les joueuses de la SVARR se rendaient à Lucciana. L’ASPV l’a emporté 3 à 0, alors que Lucciana a dominé la SVARR 5-0.