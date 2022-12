Football : Courte mais méritée victoire du SCB sur Valenciennes (1-0)

Après une minute de silence à la mémoire de proches ou de supporters du SCB, 1 minute d’applaudissements nourris ont salué la carrière de celui qui dans le monde entier était connu sous le nom du Roi Pelé.

Dès le coup d’envoi qu’il donnait, le SCB entrait dans son match mettant la pression sur le but nordiste. Les joueurs de Régis Brouard combinaient bien face à des Valenciennois qui avaient du mal parfois à les contenir. Malgré quelques bonnes occasions pour les Corses, le score était de 0-0 à la mi-temps.

La deuxième période débutait sur le même rythme coté SCB. Les protégés du président Ferrandi dominaient les débats et c’est fort logiquement qu’ils ouvraient le score à la 78ème par Drame de la tête sur un centre de Tavares. Les visiteurs tentaient le tout pour le tout en fin de rencontre mais en vain. Une victoire amplement méritée qui permet au SCB de grimper à la 11ème place avec 24 points.



Feuille de match

17ème journée de Ligue 2

SC Bastia 1 – 0 Valenciennes (0-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle bon état

Temps : beau

Spectateurs : environ 8000 (tribune Est suspendue)



Arbitre principal : Benjamin Lepaysant

Arbitre assistant 1 : Ludovic Reyes

Arbitre assistant 2 : Youssef El Hamzoui

4ème arbitre : Simon Amzallag



But :

Drame (78ème) pour SCB



Avertissements :

NDiaye (41ème) – Alfarela (88ème) pour SCB

Kaba (54ème) – Linguet (88ème) pour VA





SCB : Placide (c) – Drame – Schur (Djoko 67ème) – Santelli (Vincent 67ème) – Salles Lamonge (Roncaglia 82ème) – Ducrocq (Talal 86ème) – Van den Kerkhof – Ndiaye – Alfarela – Sainati – Tavares.

Entr. : Régis Brouard





V.A : Larsonneur – Diliberto – Noubissi (Bonnet 61ème) – Boutoutaou (61ème Berthomier) – Hamache (Zinga 81ème puis Rabuel 86ème) – Kaba – Linguet – Debuchy (c) – Picouleau (Nomel 81ème) – Lecoeuche – Buatu.

Entr. : Nicolas Rabuel





Film du match :

Coup d’envoi donné par le SCB

9ème : Belle combinaison Alfarela/Van Den Kerkhof (SCB). Sur le tir de ce dernier le gardien Larsonneur se couche bien pour capter le ballon.

13ème : Centre de Ducrocq (scb) de la droite, la tête décroisée de Santelli passe au-dessus de la transversale de Larsonneur.

14ème : Alfarela (SCB) tente sa chance à l’entrée de la surface. Le ballon s’envole au-dessus de la transversale de Valenciennes.

22ème : Nouvelle tentative d’Alfarela dont le centre tir passe devant la cage vide de Larsonneur.

23ème : Centre de la droite de Lecoeuche (VA), le gardien Placide capte le ballon dans les airs.

36ème : Centre de la droite de Van Den Kerkhof (SCB), le gardien nordiste sort dans les pieds de Santelli qui convoitait le cuir au 1er poteau.

37ème : Tête décroisée de Santelli qui oblige le gardien Larsonneur à se détendre.

47ème : Belle combinaison Schur/Santelli, Larsonneur plonge de nouveau dans les pieds de l’attaquant bastiais.

52ème : Tir en pivot de Boutouatou (VA) dans la surface. Placide ne se laisse pas surprendre par ce tir à ras de terre.

74ème : Tir puissant de Vincent (SCB) à l’entrée de la surface, le gardien visiteur capte bien.

BUT 78ème : sur un coup-franc de Tavares des 35 m, de la gauche, Drame, de la tête, propulse le cuir dans le but de Larsonneur.



Réactions :

Régis Brouard (entraineur du SCB) : «Je suis comblé et heureux ce soir car il était important de bien finir l’année. J’en profite pour souhaiter une bonne année aux supporters. Ce soir la meilleure équipe a mérité la victoire. On a vu un Sporting engagé, dynamique. On aurait pu marquer avant. Les joueurs ont fait un match très appliqué. Une victoire méritée. On a tenté des choses. C’est bien d’avoir gagné ces deux matchs. Ca se resserre au classement. On était impatients de voir comment on allait se comporter lors de ce 2ème match après Caen, notamment dans l’intensité. J’ai pris mon pied avec mon équipe ce soir. Tout le monde était au diapason. »





Nicolas Rabuel, entraineur VA : « On a fait une entame plutôt bonne mais il y a eu trop de pertes de balles ensuite. C’était mieux en 2ème mi-temps, dans les intentions et le positionnement mais on ne s’est créé que peu d’occasions. On a craqué sur la fin. On a rendu trop de ballons facilement. On s’est mis en danger sur des pertes donc on ose moins ensuite forcement. Il faut qu’on prenne plus d’initiatives.»