Football Coupe Gambardella (1er Tour) : le CAP valide son ticket

GAP le Dimanche 6 Septembre 2020 à 21:12

ne semaine avant la reprise des championnats amateurs, c'était le premier tour de la Coupe Gambardella qui occupait, cet après-midi, les clubs du secteur Grand Sud. Pour le compte de cette entrée en matière de la phase régionale, l'AS Porto-Vecchio accueillait les Montagnards de Bocognano, alors que le CA Propriano était l'hôte de la Casinca. Au stade du Prunellu, après une entame de match favorable, les Moustiques ont baissé le pied et ont fini par subir la loi de Bocognano qui s'est imposé 4 buts à 3. Dans le Valinco, la relève Capiste n'a pas, véritablement, fait dans le détail face à l'AS Casinca. Les Proprianais l'ont emporté sur le score large de 7 buts à 1. Dans le Grand Sud seuls les joueurs du Valinco connaîtront, donc, les joies du deuxième tour.

Le week-end prochain le championnat régional sera au programme avec en R1, l'ASPV et la JSB, pour son retour dans l'élite, qui recevront, respectivement, le Nebbiu et la réserve du GFCA. Le SFC, pour sa part, rendra visite au FC Balagne de retour de N3. En R2, le CA Propriano ouvrira à domicile face à la réserve de ce même FC Balagne.

