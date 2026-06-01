Football - Amine Boutrah : « J’ai hâte de reprendre du plaisir à jouer »

Meilleur joueur de National avec Concarneau lors de la saison 2022-2023, avant de signer lors de l'été 2023 au Vitesse Arnhem, Amine Boutrah a retrouvé son club formateur à l'été 2024, après une aventure batave qui devait tourner court. Au terme de sa deuxième saison avec les Bleus, marquée par une relégation dans la nouvelle Ligue 3, le Porto-Vecchiais a évoqué Bastia et sa nouvelle aventure en Turquie. Les choses sérieuses vont reprendre pour lui dès le 26 juin avec la reprise de l'entraînement sous ses nouvelles couleurs. La découverte d'un monde nouveau pour Amine Boutrah qui va évoluer dans le stade de la Timsah Arena et ses 44.000 places, dans une ambiance turque qui n'est pas qu'une légende.





Amine Boutrah cette coupure avec le football était nécessaire ?

Avec la saison compliquée que je viens de passer que ce soit collectivement ou individuellement, ces quelques jours de repos font un bien énorme à la tête, car mentalement il fallait couper avec le foot, et au corps. Maintenant j'ai hâte de reprendre"



Une saison très difficile pour le Sporting et pour vous d'autant qu'il y a ce coup d'arrêt en octobre dernier à Troyes ?

Je fais une bonne saison 2024/2025 et puis un début de saison favorable mais arrive le 17 octobre à Troyes et cela change beaucoup de choses. Je prends un coup à la tête, je fais une commotion cérébrale qui m'a éloigné des terrains durant six semaines. Quand je reviens, Benoit Tavenot, qui m'avait fait venir au club et qui m'avait fait confiance, n'est plus là. Donc à mon retour tout est nouveau pour moi, en plus on est dans un trou. Nous sommes derniers, on ne gagne pas un match. Tout change et depuis le mois d'octobre tout est compliqué



En quelques mots, qu'est ce qui a manqué au Sporting pour éviter une telle saison ?

On a manqué de qualité, on ne va pas se mentir, on avait un groupe qui manquait beaucoup de qualité. Il y a des paris sur certains joueurs qui ont été pris et qui n'ont pas marché malheureusement. Après, quand une équipe est malade, c'est contagieux et on tombe nous aussi malade. Et puis nous avons manqué de combativité..



Le public ne vous a pas épargné non plus ?

Je pense que cela fait partie du jeu. Le public a été exigeant avec nous. Je vais parler à titre personnel, cela a été dur car j'ai fait des matchs très moyens et le public m'a sifflé mais je le répète, cela fait partie du jeu. Il faut l'accepter.



