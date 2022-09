Folelli : Scola in Festa fait sa rentrée avec des nouveautés

Créée en 2001 Scola in Festa, n'a de cesse de se diversifier même si ses enseignements fondamentaux restent la musique et le chant . L'école compte aujourd'hui plus de 350 élèves qui font vibrer de leurs voix et de leurs instruments les locaux. "Depuis sa création, l' associu n'a cessé de s'agrandir, nos é lèves sont répartis dans diverses activité s . Nous accueillons des enfants dès l'âge de 3 ans afin de les initier à l'éveil musical. Ce cycle bilingue de 4 années d'initiation à la musique, à l'écoute et à la découverte des instruments est une des nombreuses forces de l'école." détaille le directeur Felì.



Des enseignements variés

Le chant a une place prépondérante dans cette école et de nombreux chanteurs en herbe de 6 à 15 ans, sont répartis dans différents groupes. Felì et Laure de Giovanni, une des interprètes du groupe Isulatine , accompagnent les enfants dans l'apprentissage et les initient à la musique.



À partir de 15 ans, pour se perfectionner, la structure propose des cours de technique de chant . Des cours de musique sont largement dispensés , on pourra débuter ou parfaire une pratique instrumentale.



Violon, guitare, batterie, violoncelle ou piano, les cours s e font en face à face pédagogique , et ces cours particuliers sont enrichis par des formations instrumentales que tous les élèves intègrent pendant leur cursus, " un musicien est formé par des cours particuliers, mais il est indispensable qu'il soit confronté aux autres musiciens" explique Felì .



En partenariat avec l e collège de Penta di Casinc a , mais aussi avec le conservatoire Henri Tomasi , Scola in Festa bénéficie aussi d'une section classe à horaires aménagés en musique et danse. Les élèves s'y engagent pour 4 ans de la 6e à la 3e à raison de 3h30 hebdomadaires de musique ou danse.



Se diversifier encore et toujours

Pour cette nouvelle rentrée, la Scola élargit ses enseignements aux arts du cirque et du théâtre en collaboration avec la compagnie Mines de rien . D'autres nouveautés voient le jour, ainsi l' ADECEC A casa d i a lingua , une association culturelle qu'on ne présente plus, propose le soir des cours de Corse pour les adultes.

On pourra profiter aussi d'ateliers de danse moderne et jazz.

Cette ouverture de la Scola vers d'autres associations est une volonté du directeur de diversifier les apprentissages et d'offrir plus de choix aux apprenants en milieu rural " nous accueillon s ces diverses associations à titre gracieux, nous leur demandons seulement qu'une partie de leur création soit issue du répertoire Corse" détaille-t-il .



La liste des nouvelles initiatives pour cette rentrée n'en finit pas, une collaboration avec le Centre d'Art polyphonique de Corse, qui interviendra pour proposer des ateliers de chants polyphoniques sacrés et profanes avec l'appui de A Canturia di Tagliu , un ensemble vocal de la Pieve de Tavagna , soucieux de transmettre aux élèves les t raditionnels chants taglinch i . Le Centre d'Art polyphonique sous la thématique ' L 'Opera per i zitelli ' dispensera des cours pour les 6-12 ans autour des airs d'opéra.



Fort de cette rentrée riche en enseignements, F el i , le directeur soutenu par la Collectivité de Corse, la commune de Penta di Casinca et la Communauté de Communes Castagniccia Casinca promet une année dense et fertile tant dans la découverte que dans la création. Un ferma più c h'è à festighj à !