Fini le blue monday, le jour le plus triste de l'année : ce 20 janvier c'est la journée mondiale du câlin

Comment est-il né le blue monday ?

En 2005, le Docteur Cliff Arnall, psychologue à l'Université de Cardiff, a trouvé une formule mathématique qui recoupait certaines variables telles que le climat, la culpabilité de l'argent dépensé à Noël, la diminution de la motivation après les vacances et le besoin croissant d’être occupé. Ce jour-là ne pouvait évidemment pas tomber qu’en hiver, une saison qui engendre le blues et la dépression hivernale.

Cette équation a fait rapidement réagir de nombreux scientifiques qui ont défini ce blue monday "une équation ridicule et idiote" qui s’appuyait sur des "variables arbitraires qui sont impossibles à quantifier et largement incompatibles. ».

Cliff Arnall a reconnu avoir été payé par une agence en relations publiques pour dénicher le jour le plus déprimant de l’année dans le but de promouvoir une agence de voyages.



Malgré cela le hastag #BlueMonday est aujourd'hui largement partagé sur les réseaux sociaux et encore considéré le jour le plus déprimant de l’année …



Mais ce lundi c’est aussi la journée mondiale des câlins



Aimez-vous donc les uns les autres en ce 20 janvier et sachez que la date est quasi historique puisque le premier « Hug Day - Journée du Câlin » remonte aux années 70.

Scientifiquement les câlins sont bons pour la santé : sept minutes par jour suffisent à nous rendre plus heureux.

Finissons-en donc avec le Blue Monday et passons aux câlins !