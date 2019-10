Finances publiques : pique-nique revendicatif à Bastia contre la réorganisation et la suppressions d’emplois

Tous en noir avec de faux cercueils et un mannequin pendu pour stigmatiser le suicide de la DGFIP. Une banderole de 10 mètres qui dénonce la réorganisation et suppressions d’emplois des services du trésor Public. Des mots qui "resteront accrochés sur les murs de la direction au Novelty tant qu'on obtiendra pas le maintien des emplois et des missions notamment dans le rural" - affirme Jean-Pierre Battestini, secrétaire général de l'UD CGT 2B, qui souligne comment le maintien des missions fiscales et foncières participe aussi à la lutte contre les dérives mafieuses, comme le rappelle le rapport de l'inspection générale des finances.



"Nous demandons au préfet et au président de l'exécutif de la CTC - continue le syndicaliste - d'organiser une table ronde sur les besoins et structures de services publics pour la Corse. »