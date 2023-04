Festival de Cannes : Catherine Corsini rejoint la course à la Palme d'Or

La cinéaste sera en lice avec "Le retour", un long-métrage tourné en Corse sur une femme travaillant pour une famille parisienne qui lui propose de s'occuper des enfants pendant des vacances sur l'île de Beauté.

Selon des informations du Parisien et de Télérama, ce film devait figurer initialement dans la sélection officielle dévoilée mi-avril par le délégué général du festival, Thierry Frémaux, avant d'en être temporairement retiré.

En cause: des soupçons de harcèlement et une irrégularité concernant une scène impliquant une actrice mineure. La sélection "n'a pas été annulée mais le conseil d'administration a souhaité en savoir plus sur la situation de l'œuvre", avait alors affirmé au Parisien le Festival de Cannes, qui l'a donc finalement intégré à sa liste des films en compétition.





Cette œuvre a tout de même fait l'objet d'une mesure rare: le Centre national du cinéma l'a privée d'une aide financière car une scène impliquant une mineure n'avait pas été déclarée à une commission chargée d'étudier les demandes de tournage avec des enfants, avait indiqué l'organisme à l'AFP.





Catherine Corsini, 66 ans, avait été en compétition sur la Croisette en 2021 avec "La Fracture", film mettant en scène un couple de femmes (Marina Foïs et Valéria Bruni-Tedeschi) coincé à l'hôpital un soir de manifestations et répressions violentes des "gilets jaunes".

Avec cette sélection, ce sont donc sept femmes qui concourront pour la Palme d'Or cette année, un nombre jamais atteint. Elles étaient cinq en lice en 2022.





Pour sa part, Jean-Stéphane Sauvaire, 54 ans, présentera "Black Flies", un thriller suivant deux médecins à New York, adapté du roman "911" de Shannon Burke.

Il était présent pour la dernière fois au Festival de Cannes en 2017, hors compétition, avec "Une prière avant l'aube", sur un Britannique se retrouvant dans une prison thaïlandaise et y découvrant la boxe.

Tous deux rejoignent une compétition où figurent notamment l'Américain Wes Anderson, le Britannique Ken Loach et la Française Catherine Breillat.





Au total, 14 films ont rejoint lundi la Sélection officielle, dont "L'amour et les forêts" de la réalisatrice française Valérie Donzelli, "L'abbé Pierre - Une vie de combats", biopic sur la vie du fondateur de l'association Emmaüs réalisé par Frédéric Tellier, et "Perdidos en la noche" du Mexicain Amat Escalante, qui avait remporté le prix de la mise en scène en 2013 avec "Heli".