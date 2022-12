Fermeture de la maternité de la clinique Maymard : Les précisions de la CGT

« Une fois n’est pas coutume l’ensemble du personnel de la maternité a été informé des avancés du transfert par voie de presse » indique Sandra Pieroni, secrétaire générale CGT Maymard. « La colère s’est rapidement faite entendre d’autant plus que les deux directions continuent leur mascarade et leurs mensonges. Tout ça dans le silence pesant de nos élus insulaires. Notre Directeur se dit satisfait de la décision de l’ARS, alors qu’il y a encore quelques mois, nous promettait de déposer le renouvellement d’activité ! Ce transfert n’est pas une question de sécurité mais bien de rentabilité, du pain béni pour le groupe Almaviva qui va pouvoir développer la chirurgie ambulatoire et donc son chiffre d’affaires. Quant au Directeur du CHB, il affirme avoir fait des propositions à un gynécologue, aux sage-femmes et aux auxiliaires de puériculture, C’EST FAUX ! Aucune proposition n’a été effectuée. Le flou persiste et les inquiétudes grandissent au sein du personnel qui craint d’être dans quelques mois au pied du mur et devoir accepter n’importe quelle offre."



Les salariés regrettent aussi que "à ce jour aucune information n’a été transmise sur le type de contrat, le salaire ni les horaires et services.



Pour la syndicaliste "l'ARS ainsi que les deux directions doivent prendre leurs responsabilités et enfin se préoccuper de notre personnel qui malgré la peur et l’angoisse continu de prendre en charge les patientes et leurs bébés de manière incroyable et professionnelle".