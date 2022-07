Femu a Corsica avant Paris : "faire de ce processus une réussite historique pour la Corse"

À la veille de la tenue de la première réunion à Paris entre la délégation corse et le ministre Gérald Darmanin, Femu a Corsica souhaite faire connaître sa position sur le processus de discussions à venir.



Tout d’abord, notre mouvement tient à rappeler l’origine de l’ouverture de ce cycle de discussions entre la Corse et Paris. C’est l’assassinat d’Yvan Colonna et la mobilisation populaire sans précédent qui s’en est suivie, qui ont poussé le gouvernement à entreprendre une telle démarche, laquelle aurait dû se concrétiser depuis des années à mesure que le peuple corse s’exprimait dans les urnes.



Toutefois, sans les choix démocratiques répétés et amplifiés à chaque élection depuis décembre 2015 par notre peuple, sans le travail quotidien du Conseil exécutif et de la majorité territoriale, sans le travail de conviction et de lobbying de nos parlementaires, l’État n’aurait probablement pas envisagé d’ouvrir l’espace du dialogue à ce niveau-là. Enfin, qu’en aurait-il été sans les 50 années de lutte de générations de femmes et d’hommes pour la reconnaissance du peuple corse et de ses droits fondamentaux ?



Par conséquent, Femu a Corsica sera particulièrement vigilant à ce que toute la lumière soit faite sur l’assassinat d’Yvan Colonna et à ce que les discussions se situent au bon niveau d’enjeux, prenant en considération la dimension symbolique, politique et historique de la question corse, conformément aux engagements contenus dans le document co-signé, en mars dernier, par le Président du Conseil exécutif et le ministre de l’Intérieur mandaté par le Président de la République.



Ce processus, communément qualifié « à vocation historique », doit ainsi permettre d’aboutir à la construction d’une solution politique globale partagée, incluant notamment les dimensions linguistique, culturelle, foncière, la question du peuple corse et le sort réservé aux prisonniers et anciens prisonniers politiques.



Au plan institutionnel, elle devra se matérialiser par l’élaboration d’un statut d’autonomie de plein droit et de plein exercice pour la Corse, conformément aux standards européens et méditerranéens, à fortiori pour les territoires insulaires, et fidèle au suffrage universel. Pour Femu a Corsica, cette évolution institutionnelle doit comprendre l’octroi d’un pouvoir législatif à la Collectivité de Corse dans un certain nombre de domaines non-régaliens. Adossée à une autonomie fiscale à construire, cette autonomie législative, traduction institutionnelle de ce que nous sommes en tant que peuple, correspond non seulement au sens de l’histoire mais constitue également le statut le plus adapté à ce jour pour répondre aux spécificités de la Corse et aux besoins réels des Corses afin d’agir concrètement sur leur quotidien.



Par ailleurs, ce processus de discussions doit permettre de traiter les grandes questions sectorielles et les enjeux du quotidien des Corses d’un point de vue stratégique (urgence et question sociales, développement économique, énergie, agriculture, équipements et infrastructures, fiscalité, etc.). Pour ce faire, le Conseil exécutif de Corse a engagé une large concertation des acteurs et des forces vives de notre pays, notamment dans le domaine social où des propositions ont dores et déjà été formulées à la suite des travaux de la Conférence sociale, eu égard à l’urgence en la matière dans une île où près d’une personne sur quatre vit sous le seuil de pauvreté.



Cette concertation doit se poursuivre et s’amplifier aux fins de dégager des solutions dans l’ensemble des secteurs pour la Corse d’aujourd’hui et de demain.



Ce processus que nous souhaitons à vocation historique marque un moment charnière dans l’histoire de notre pays et de son peuple. Il peut aboutir à l’édification d’une paix durable en Corse passant par une solution politique négociée. Il peut permettre de tourner la page de 50 années de conflit pour ouvrir une nouvelle ère des relations entre la Corse et Paris, basée sur un respect mutuel et le droit pour notre peuple de maîtriser son destin.



Pour conclure, Femu a Corsica se tient aux côtés de la majorité territoriale « Fà Populu Inseme », du Conseil exécutif et de son Président, ainsi que de toutes celles et ceux animés par un esprit d’ouverture, de dialogue et de responsabilité afin de faire de ce processus une réussite historique pour la Corse.



Enfin, nous nous engageons à participer, à notre niveau, sur le terrain, en tant que parti de gouvernement et de militants, à ce processus essentiel pour notre avenir collectif. Pour cela, Femu a Corsica ira à la rencontre du peuple corse dans la diversité de ses composantes et alimentera le débat public par une série de propositions et de réflexions, à commencer par l’organisation d’un moment politique relatif à l’évolution institutionnelle et à l’autonomie dans les prochaines semaines.





P/A Ghjunta di Femu a Corsica



François Martinetti / Secretariu Naziunale