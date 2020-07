Extreme-Sud : les vins et les livres à l'honneur

GAP le Vendredi 24 Juillet 2020 à 14:16

L'art de la vigne et du vin, ainsi que la littérature étaient à la fête cette semaine à Porto-Vecchio et sa région. C'est la brasserie le Bel Ombra, située au cœur de ville dans la Cité du Sel, qui a ouvert le bal avec, mercredi soir, la dégustation des vins d'Yves Canarelli.

En présence du principal intéressé mais aussi des sommeliers Patrick Fioramonti, et Christophe Giraud, sans oublier le maître des lieux Thierry Aletti, les amoureux du bon vin ont pu déguster les différents crus dont le, désormais, très connu Tarra di Sognu qui se décline en blanc et en rouge avec cette saveur particulière liée à son terroir bonifacien.

Après cette entrée en matière qui a titillé les papilles, place a été faite jeudi soir dans les locaux de l'agence Barnes, à Cala Rossa, à la dédicace du dernier roman de Pascal Fournier, Shazbot.

Un récit où un auteur, Gérard Plancotte , au talent médiocre, mais sachant naviguer dans le monde trouble de l'édition, se trouve en panne d'inspiration. L'histoire se déroule dans la région porto-vecchiaise en plein cœur d'un été torride à tous les sens du terme où Gérard Plancotte va toucher le fond, sans doute pour mieux rebondir.

Un récit pas si léger que cela dans la mesure où il nous fait faire face à notre propre miroir. Le tout étant de savoir si, quelque part, nous ne sommes pas tous un Gérard Plancotte. Une dédicace qui a connu un franc succès.

Il est, donc, temps de découvrir ce deuxième roman de Pascal Fournier servi par une évidente qualité d'écriture.

