Europe : L’Alliance Libre européenne défend un Clarity Act et le droit à l’autodétermination

Une opportunité à ne pas manquer. C’est dans cet état d’esprit que les représentants de l’Alliance Libre européenne (ALE), réunis en retraite parlementaire pendant trois jours à Bastia, considère la Conférence sur le futur de l’Europe, annoncée le 9 mai dernier à Strasbourg par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour tenter de réconcilier les citoyens avec le projet européen et façonner l’avenir de l’Europe. Il s’agit officiellement de donner la parole aux citoyens et d’écouter leurs attentes. Dans la foulée, une Assemblée plénière inaugurale a lancé les travaux, le 18 juin, et des débats sont ouverts depuis la rentrée dans tous les Etats-membres. La consultation devrait durer quelques mois et ses conclusions livrées au printemps prochain en pleine présidence française. L’opportunité, donc, pour l’ALE de mettre sur la table une question simple : « Quelle place pour les Nations sans Etat ? ». Elle en a débattu au Mantinum à Bastia, mardi soir, dans le cadre de cette réunion hors les murs de Bruxelles que les groupes du parlement européen ont la possibilité de tenir chaque année. Alliée aux Verts depuis 1999 pour former le groupe Verts-ALE, l'ALE représente plus de 40 partis politiques, dont les autonomistes corses, et compte cinq eurodéputés qui étaient tous présents à Bastia - le Catalan Jordi Solé, président du groupe, sa collègue Diana Riba I Giner, Piernicola Pedicini d’Italie du Sud, Tatjana Zdanoka, russophone de Lettonie, et le corse François Alfonsi. Elle se décline aussi en groupe AE (Alliance européenne) au Comité européen des Régions où siège la présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis, et une quinzaine d’élus régionaux, dont trois ont fait le déplacement dans l’île, notamment le député flamand et sénateur belge, Karl Vanlouwe. Avec un invité de marque : le leader catalan, Oriol Junqueras, condamné à 13 ans de prison par l’Etat espagnol et libéré en juillet dernier.