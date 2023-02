"Escale en Corse" : Des artistes insulaires vont faire le show pour les Restos du Cœur

Pour l’aider à monter ce show inédit, Régis Gomez ne tarde pas à constituer un comité de direction autour de lui composé de sa fille Laura, en charge de la communication, d'Isabelle Torre, ancienne présidente des Restos du Cœur de Corse-du-Sud, de Cédric Fruhauf, directeur du Palatinu, et de Francky De Peretti dont les compétences précieuses ont aidé à imaginer la scénographie. « Il a été à l’initiative de beaucoup de comédies musicales qui ont vu le jour en Corse et qui ont été présentées à Paris comme Napoléon l’épopée intime. Il a donc l’habitude de ce genre de projets », souligne le musicien, en dévoilant par ailleurs qu’Alizée et Patrick Fiori - qui a en outre été un soutien précieux dans la construction du projet - ont pour leur part accepté d’être les parrains d’Escale en Corse. « Nous nous retrouvons à la tête d’un gros spectacle que nous avons créé de toutes pièces », se réjouit-il.



Sous forme d’un concert scénarisé et chorégraphié, cette grande soirée de 2h30 sera découpée en plusieurs tableaux où se succéderont les nombreux artistes, accompagnés d’un orchestre et de choristes. « Nous allons dévoiler petit à ceux qui seront sur scène », glisse malicieusement Régis Gomez, sans vouloir en dire trop. Pour ménager le suspense, leurs visages seront en effet révélés au compte-goutte sur les réseaux sociaux*, à raison de deux fois par semaine. Parmi les premiers noms à avoir été annoncés, on recense déjà Florian Carrié (animateur TV et chanteur), Adrien Susini (chanteur corse/pop), Jean Menconi (qu’on ne présente plus !), Alexandra Alfonsi Ferrandini (du groupe féminin I Maistrelli), ou encore l'envoûtante Diana Saliceti et l'incontournable Jean-Charles Papi. « Chacun travaille dans son coin. Les chanteurs planchent sur leurs chansons. Les musiciens ont les grilles d’accords dans les tonalités des artistes. Les danseurs et comédiens travaillent de leur côté sur leurs tableaux. Et puis, nous nous retrouverons au Palatinu pour une semaine de résidence où tout va s’imbriquer en un grand tout », détaille l’organisateur du spectacle, en promettant également quelques « belles surprises ».