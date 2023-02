Escalade : les championnats régionaux à Corte et Ajaccio ce week-end

C'est le retour d'un rendez-vous que l'on n'avait plus vu depuis plus de deux ans. Les championnats régionaux d'escalade insulaires avaient démarré en 2019 et 2020, avant d'être interrompus par le Covid. Cette manifestation unique en France réunit trois compétitions en un seul week-end. "Normalement, chaque championnat doit être réalisé sur des week-ends distincts, explique Bérangère Rodeville, membre du Comité local d'organisation. Mais comme on n'a pas énormément de grimpeurs en comparaison des autres régions, on bénéficie d'une dérogation."



Les épreuves de bloc ouvriront donc le week-end dans la salle de blocs de Chabrières, à Corte. Sans corde, le but est d'atteindre le haut des parcours proposés en faisant le moins d’essais possible, avec une difficulté des voies croissante. Le lendemain, le spectacle aura lieu au Palatinu d'Ajaccio. Cette fois, pour l'épreuve de difficulté, la plus connue, qui consiste à grimper le plus haut possible sur des voies de difficulté croissante dans un temps imparti.



Pour les U12 et U14, le championnat consistera en un combiné de ces deux épreuves, en plus d'une compétition de vitesse : un duel chronométré sur deux voies identiques parallèles où le but est d'atteindre le buzzer situé au sommet le plus rapidement possible. Les U16, U18 et U20 pourront, en revanche, uniquement participer au bloc et/ou à la difficulté.



Au total, ils seront donc une centaine pour 24 places destination les championnats de France. Dans chaque catégorie d'âge, un ticket sera distribué au vainqueur féminin et masculin pour le bloc et la difficulté. Exception pour le combiné : trois jeunes de chaque sexe glaneront le précieux sésame pour chacune des deux catégories d'âge.