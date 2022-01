« Errance » ou le bel univers coloré de François Rogliano à l’Arsenale di Bastia

Autodidacte, ayant découvert et aimé la peinture par son père, lui-même peintre, François Rogliano joue du pinceau sur toiles depuis de nombreuses années, mais « Errance » constitue sa première exposition. Grâce à elle on découvre un artiste de talent, ne laissant rien au hasard, utilisant les codes aussi bien de la peinture que de la photographie : nombre d’or, géométrie, étoile chromatique, lumière… Le trait est fin, les couleurs magnifiquement travaillées, le détail omniprésent, des clins d’œil à la mythologie dissimulés dans la toile…





« Je travaille beaucoup avec la photo » explique l’artiste « et je réalise ma toile à partir d’une seule photo s’il s’agit d’un paysage comme par exemple mes huiles sur Bastia ou Corte, mais aussi avec une superposition de plusieurs photos pour les œuvres sur la mythologie ».





Cette exposition tourne en effet autour des thèmes de Bastia, Corti, Erbalonga, de scènes de mythologie ou encore une épiphanie minoenne. Au total une vingtaine de toiles dans un style personnel entre pointillisme et tapotage de matière. Les toiles sont accompagnées de textes de Joseph Ugolini, auteur-compositeur, ami de l’artiste.

A ne pas manquer !



*L’Arsenale – Bastion Nord - Spaziu Petru Mari - Citadelle de Bastia

Du mardi au samedi de 14 heures à 18h30 (pass sanitaire)