Equitation : Deux jeunes cavalières insulaires en équipe de France à la Youth Word Cup

Les deux jeunes filles avaient passé des sélections au mois de mars à Paris, au Kings Valley, juste avant le confinement, en vue d’intégrer l’équipe de France pour participer à la Youth World Cup. Cette compétition est un événement éducatif, de leadership et de compétition pour les jeunes membres de l'AQHA du monde entier.

L’AQHA a été créée le 15 mars 1940. Le Quarter Horse est aux USA le cheval le plus populaire et sa race la plus importante au monde avec près de 4 millions de chevaux. Outre l’élevage, l’AQHA gère les concours d’équitation dans une vingtaine de disciplines.

L’AQHA est représentée en France depuis 1981 par l’Association Française du Quarter Horse. L’AFQH est également affiliée à la Fédération Française d’Equitation pour la pratique des disciplines western en compétition et délivre des licences fédérales comme toute structure équestre. Elle travaille en partenariat avec l’IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation) pour la gestion de la race et fait partie des 21 pays d’Europe regroupés dans la «Federation of European Quarter Horse Associations » (FEQHA). A ce jour le territoire français près de 10 000 Quarter Horses et plus de 3500 propriétaires.

La Youth World Cup, à laquelle participeront nos deux jeunes insulaires, est un événement international organisé tous les deux ans par un pays différent. Le 26 mars, les organisateurs avaient toutefois décidé d’annuler l’édition 2020, prévue du 3 au 12 juillet en Suisse, en raison de la pandémie. Finalement la compétition se déroulera fin août près de Paris au ranch Kings Valley et nos deux jeunes représentantes disputeront les épreuves avec des chevaux appartenant et entraînés au CLG ranch corse : CM Lady Royale et One Blue Cow girl. Afin de mieux préparer ce concours, les deux chevaux viennent d’ailleurs de rejoindre le Kings Valley.



Quant à Sarah Rovina et Elisa Fieschi elles partiront très prochainement en stage de préparation. «Pour elles c’est la récompense de beaucoup de travail, de compétitions, de patience et de persévérance. Une belle récompense pour les cavalières mais aussi pour leurs parents qui ont consenti beaucoup de sacrifices. C’est aussi une grande fierté pour le club d’avoir obtenu ces deux sélections » souligne Floriane De Bermond, leur coach à Sagone. «Ce sont deux jeunes filles qui ont appris à monter à cheval chez nous à l’âge de 5 ans. Au fil des années, elles se sont spécialisées dans l’AQHA. Cela leur offre plus de possibilités. Elles sont sur le circuit depuis déjà 3 ans aussi bien en FFE qu’en AQHA. Elles ont en point de mire les championnats d’Europe 2020 et du Monde en 2022 au Texas ». A Paris, elles seront coachées par Christophe Kayser.



La ferme équestre CLG Ranch existe depuis 1968. Labellisée École Française d’Équitation et Centre de Tourisme Équestre par l’organisme Cheval Qualité, on y pratique l’équitation et le tourisme équestre avec des éducateurs diplômés en BPJEPS et ATE. Si l’équitation classique est enseignée, le ranch s’est spécialisé dans l’équitation western avec aussi l’élevage, le débourrage, le coaching et la compétition. Le Ranch dirigé par Floriane De Bermond, elle-même ancienne championne d’équitation western et Pierre-Toussaint Gaffory respecte une charte de qualité qui garantit un accueil organisé et attentif, des structures d’activités adaptées, des chevaux et poneys bien traités, une prise en compte professionnelle de votre sécurité, un projet équitation de pleine nature personnalisé et un encadrement qualifié et diplômé. Il possède 70 chevaux environ et 70 adhérents, en majorité des jeunes filles. « Le confinement a été très dur pour nous à gérer car nous n’avions plus aucune rentrée d’argent mais toujours des frais à couvrir. On a pu reprendre nos activités le 11 mai avec les propriétaires, puis nos élèves. Aujourd’hui les sélections de Sarah et Elisa sont un pur bonheur ».