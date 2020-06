Engins de chantiers incendiés : la mairie de Palasca condamne

Maria-Serena Volpei-Aliotti le Dimanche 7 Juin 2020 à 19:44

La commune de Palasca a été une nouvelle fois victime d'actes criminels. En l'espace d'une semaine, deux engins de chantier ont été incendiés.

Le maire, son conseil municipal, et les Palascais, "condamnent ces actes criminels et apportent leur soutien aux victimes.

En ces temps difficiles, ces faits ne sont plus anodins. On n'hésite pas à mettre à mal les projets de vie de nos administrés, et mettre en danger des entreprises insulaires qui travaillant honnêtement.

Notre municipalité déplore le fatalisme face à une société qui se gangrène par des pratiques mafieuses, et espère que les autorités compétentes prendront les dispositions qui s'imposent. "

