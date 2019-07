Encore une violente collision en mer, dans le Valinco

Suite à la violente collision qu'a eu lieu ce matin dans le Valinco, plusieurs moyens de la SNSM ont été engagés pour porter secours aux équipages. La vedette SNS 130 suivie du SRA SNS 714 et du Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco ont été engagés pour porter secours aux 9 personnes impliquées dans l'accident.

Rapidement sur les lieux, les sauveteurs ont prêté assistance aux 7 passagers de la vedette ainsi qu'aux deux passagers du voilier, très choqués à cause de la collision.



Une fois la situation stabilisée, la vedette en état de navigabilité a été déroutée sur Propriano avec ses passagers et un Sauveteurs SNSM à son bord.

L’équipage du voilier était également évacué vers le port de Propriano.

Le voilier a été pris en remorque par la SNS 130 sous escorte du SRA SNS 714 et ramené vers un chantier naval en vue d’un gruttage d’urgence.



Une enquête de Gendarmerie est en cours.