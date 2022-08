En Corse, après les intempéries, l'heure est au bilan

Deux jours après les intempéries qui ont tué cinq personnes, la Corse panse ses plaies et commence à réparer les dégâts.Beaucoup de monde est encore engagé ce samedi 20 aout sur une cinquantaine de chantiers afin de réalimenter les derniers clients coupés. Dans un communiqué diffusé EDF Corse indique que 170 techniciens sont toujours mobilisés sur le terrain et poursuivent "les réparations devant permettre de réalimenter les derniers clients coupés (moins de 2000), essentiellement sur le secteur de Cargèse et en Balagne." où des pylônes électriques sont tombés dans des zones difficiles d'accès. Plusieurs moyens aériens sont engagés dans ces opérations pour hélitreuiller le matériel et appuyer les techniciens au sol qui ont installé des groupes électrogènes. "A 18 heures, selon EDF Corse, la commune de Cargèse, qui comptait ce matin le plus grand nombre de clients affectés, a ainsi est quasi complètement alimentée en électricité. De même, en Balagne, les réparations des lignes et la pose de groupes électrogènes ont permis de résorber progressivement les secteurs touchés, notamment sur la commune de Muro. Ces travaux se finalisent actuellement pour traiter les dernières poches." détaille le communiqué.Plusieurs centaines de personnes n'ont toujours pas de réseau téléphonique et Internet.Sur les côtes de l'ile de nombreux bateaux se sont échoués et il faudra des mois pour récupérer les épaves et nettoyer la côte. Vendredi après-midi la préfecture maritime a indiqué qu'au total le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée (CROSS MED) avait effectué "110 opérations" sur des navires "désemparés en mer, en avarie ou échoués" qui ont concerné "près de 500 personnes". Sur "100 à 150 navires" concernés, "à ce stade, 48 navires ont été recensés échoués sur le littoral corse". Il y aura donc "un travail sur le moyen-long terme de nettoyage de la côte des bateaux échoués", avant "qu'ils ne deviennent un danger avec des débris flottants en mer ou un facteur de pollution", a également indiqué vendredi le porte-parole de la préfecture maritime.Un peu partout sur l'ile, les propriétaires des campings, notamment dans les régions de Sagone et Calvi, travaillent pour dégager de leurs terrains les arbres, les branches et les détritus divers tombés au sol, emportés par les vents. En visite en Corse, le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a promis une reconnaissance mercredi 24 aout de l'état de catastrophe naturelle et la mise en place d'un "guichet unique" pour que les entreprises affectées puissentLa préfecture de Corse-du-Sud a indiqué ce vendredi que "les communes ont été destinataires d’un message et sont invitées à transmettre à la préfecture les demandes de reconnaissance avant lundi 22 août à midi."