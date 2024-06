Emuzione : Les élèves de Corte célèbrent l'art et le patrimoine avec une application innovante

Ce parcours d’une heure trente permet aux visiteurs de découvrir Corte et son patrimoine via l’application gratuite développée par la ville. Les travaux réalisés par les élèves, exposés dans les jardins de la mairie, sont le fruit d’une année d’efforts sous la direction de leur enseignante, Barbara Filippi. En plus de cette contribution numérique, les élèves ont également imaginé une œuvre artistique : un banc intitulé "Restonica è Tavignanu", inspiré d’un poème de Santu Guglielmi. "Ce poème raconte l’histoire d’une rivière et d’un fleuve qui se disputent, peuvent connaître des crues mais restent toujours dans le même lit parce qu’ils s’aiment", a décrit Albertini. Le banc, réalisé en fer forgé et en pierre par les entreprises Fiamone, Aragni et Lanfranchi, se veut une représentation contemporaine de ce poème. Les pierres, récupérées dans la Restonica, ont été sculptées et installées dans les jardins de la mairie, face à sa façade. "Nous espérons que les mariés immortaliseront leur amour sur ce banc et feront comme la Restonica et le Tavignanu en restant longtemps ensemble", a-t-elle ajouté.





Le maire de Corte, le Dr Xavier Poli, a inauguré cette œuvre sous les applaudissements des élèves. La cérémonie s'est poursuivie avec la lecture du poème de Santu Guglielmi par les élèves de l’école Sandreschi d’Anthony Muracciole, suivie de poèmes en langue corse écrits et récités par les collégiens.