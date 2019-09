Emploi et Handicap à Francardu : L'entreprise adaptée "La Châtaigneraie" rejoint le groupe Doctegestio

Placée en liquidation, La Châtaigneraie, installée à Francardu en Centre Corse, était à la recherche d’un partenaire pour poursuivre ses activités et maintenir les emplois en place. Avec l’engagement du Groupe dans cette reprise, les 8 personnes employées conservent toutes leur rôle au sein de l’entreprise adaptée permettant aux activités, en place depuis 6 ans, d’être pérennisées.Doctegestio contribue aussi au maintien de l’une des deux EA présentes sur le territoire corse, alors que 2 500 personnes en situation de handicap recherchent un emploi sur l’Île. Le Groupe s’engage pour l’ESIS, l’entreprenariat solidaire, innovant et social.





Une entreprise adaptée c'est quoi ?

Les entreprises adaptées sont de véritables entreprises qui offrent au public dit "fragile" et porteurs de handicaps un réel statut de salarié et des conditions de travail adaptées à leurs capacités. L’objectif est d’assurer l’insertion professionnelle de ce public qui assure, la conception, la personnalisation et la fabrication de produits divers (papeterie, vêtements, produits d’entretien, objets publicitaires, trousses de 1ers secours, kits d’hygiène, paniers gourmands, …).







Les services proposés par La Châtaigneraie

En plus des services proposés ci-dessus, La Châtaigneraie propose aussi, grâce à ses machines et équipements modernes, la sous traitance de travaux comme l’emballage, l’ensachage et le conditionnement, la décoration, le collage d'étiquettes, le tri, l’archivage et la destruction de documents, la mise sous plis et la gestion du courrier, …

Les clients de La Châtaigneraie sont des entreprises, des collectivités locales, des administrations et des particuliers.







Pourquoi faire appel à une entreprise adaptée ?

Faire appel à une EA permet de contribuer à la lutte contre l’exclusion et la discrimination des personnes en situation de handicap. Pour une entreprise, le recours aux services d’une EA donne également droit à une réduction pouvant aller jusqu’à 50% de son Obligation d’Emploi de Travailleur Handicapé (OETH) et jusqu'à 75% de sa facture convertie en unités bénéficiaires déductibles sur sa taxe AGEFIPH (privé) ou de la FIPHFP (public).







Découvrir La Châtaigneraie en vidéo et sur www.eachataigneraie.fr