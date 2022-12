Elections professionnelles en Haute-Corse : Les premiers résultats

Du coté de FO Corse on se félicite déjà de la conservation, avec même une progression, de la 1ère place au niveau national dans la fonction publique.



En Corse, le syndicat obtient aussi de bons résultats selon Christophe Bertin, secrétaire générale de l’UD FO Haute-Corse. « A la mairie de Bastia, FO devient la première organisation syndicale devant le STC. Sur 60% de taux de participation : 45,43% pour FO, 39,04% pour le STC et 15,53% pour la CGT ».



Pour ce qui est des autres secteurs d’activité de la fonction publique, à la Police Nationale FO obtient 5 sièges sur 6, aux finances FO se dit en progression également puisqu’elle obtient 2 sièges. A la DLMC, Direction de la Mer et du Littoral Corse, FO obtient 3 sièges sur 6. « A la Préfecture FO prend la première place avec 41.7% des voix, la pénitentiaire reste majoritaire sur toute la corse et pour terminer FO Défense, les salariés de l’armée, est en très nette progression » souligne Ch. Bertin.





Dans l’éducation c’est le STC qui reste bien implanté dans l’académie avec 4 élus contre 3 à la FSU et 3 au SNALC.



Le STC qui devance aussi d’une courte tête la CGT à la Communauté d’Agglomération avec 3 sièges contre 2 à la CGT.



A l’hôpital de Bastia :

Commission paritaire locale.

STC : 17 sièges

FO : 3

Cgt : 0

CSE

STC : 8 sièges

FO : 3

CGT : 1