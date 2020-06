Élections municipales en Corse-du-Sud : la participation était de 32% à midi

Les électeurs des 8 communes de la Corse-du-Sud appelés à se rendre dans les bureaux de vote ce dimanche 28 juin pour le second tour des municipales n’ont pas déserté les urnes et contrairement aux pronostics, le taux de participation ce midi était de 32,03% contre le 25,22 au 1er tour. (33,83 en 2014)

Au niveau national, selon les chiffres publiées par le ministère de l’intérieur, le taux de participation à midi atteint 15,29%. Un score encore plus faible qu'au premier tour de mars dernier (18,38%) et qu'aux seconds tours de 2014 (19,83%) et de 2008 (23,68%).



A Porto-Vecchio à midi le taux de participation était de 34%, en raccord avec la tendenze du departement