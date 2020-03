Echecs : 180 qualifiés pour la finale des championnats de Corse jeunes !

Cette compétition officielle est qualificative pour le championnat de France des jeunes qui se déroulera du 26 avril au 3 mai 2020 à Agen (Lot-et-Garonne).

Les catégories masculines U12, U14, U16 et féminines U12, U14 joueront 5 rondes à la cadence de 50 mn + 10 s. Ces différents championnats débuteront dès le samedi 7 mars à 14 h.

Les catégories masculines et féminines, U8 et U10 joueront 6 rondes à la cadence de 25 mn + 3s. Ces compétitions ainsi que le championnat U16F (3 rondes à la cadence de 50 mn + 10 s) débuteront le dimanche 8 mars à partir de 10h.

Buvette et restauration légère sur place durant toute la durée des championnats. La remise des prix aura lieu aux alentours de 16h 30.





Plus d’infos : www.corse-echecs.com