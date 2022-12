EasyJet : Une nouvelle liaison aérienne entre Bastia et Lisbonne

La compagnie aérienne low cost EasyJet poursuit son implantation en Corse avec l'ouverture d'une nouvelle ligne entre Lisbonne et Bastia à raison de deux vols par semaine, opérés en monocouloirs Airbus., du 28 mars au 28 octobre 2023.

Les départs du Portugal sont programmés les mercredis à 6h40 et samedi à 5h55, pour des arrivées respectivement à 10h25 et 9h40 ; les vols retour quitteront la Corse les mercredis à 11h05 à et les samedis à 10h20, pour se poser respectivement à 12h50 et 12h05.

EasyJet sera sans concurrence sur cette route, la huitième saisonnière proposée au départ de Bastia après Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Genève, Londres-Gatwick, Lyon, Nantes et Paris-CDG.