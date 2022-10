EN IMAGES - 22e Tour de Corse Historique : Veillée d'armes sur la Marine de Porto-Vecchio

Depuis samedi, la pression est montée de plusieurs crans et clairement cela ressemblait aujourd'hui à une veillée d'armes du côté du t erre-plein de la Marine, site emblématiqu e du Tour de Corse historique où tout commence et tout finira samedi prochain avec la cérémonie de remise des prix.

Dès demain matin, on entrera dans le vif du sujet avec la première spéciale Murateddu - Bacinu longue de 11 kilomètres; u ne spéciale en monté e qui donnera le ton avant Carbini-Levie et Gualdaricciu - Bocca di Pelza . Au terme de cette étape courte, seulement 29,8 kilomètres de chronos, on aura une vision plus claire des prétentions des uns et des autres. Il est vrai que le plateau ne manque pas de qualité avec une lutte au sommet en VHC.



Anthony Agostini , le vainqueur 2021, partira de Porto-Vecchio avec le très envié numéro 1 sur la portière. Le Porto-Vecchiais , sur la Ford, aura à faire face à une meute de prétendants où les noms de Robert Consani (Porsche); JB Botti (Porsche ) Alain Oreille (Porsche) sans oublier Joël Marchetti (MK1) et Christophe Vaison (Ford ) figurent parmi d'autres en très bonne place. Mais que dire alors du peloton impressionnant de M3, plus d'une vingtaine . Du jamais vu. Le chef de file en est Christophe Casanova, triple tenant du titre dans cette catégorie et vainqueur du scratch l'année passée. Un leader qui devra affronter une très rude concurrence avec les Olivier Capanaccia , Jérôme Mancini , Pierre Vivier, Eddy Berard , mais aussi un certain Patrick Bernardini que l'on revoit, enfin, au volant d'une M3 avec un immense plaisir. Ce scénario se répétera, également, dans les différentes catégories de la régularité. Un secteur VHRS très fourni que c’est en moyenne haute , intermédiaire , modérée ou basse , sans oublier la catégorie Légende. Une chose est certaine, le spectacle sera bien présent tout au long de cette semaine. Mercredi les autos prendront la direction de Borgo à terme de la deuxième étape qui comprendra, elle, quatre épreuves spéciales.