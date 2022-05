Du 7 au 11 mai à Calvi, "La Corsica", rendez-vous des "Indian Bikers"

Cette réunion de motards en Corse a lieu tous les ans le deuxième week end de mai, en alternant d’une année à l’autre le nord et le sud. Cette année c’est à Calvi qu’aura lieu la manifestation réunissant 200 personnes,140 motos et 22 clubs européens pendant 5 jours. « Indian » est la première marque de motos américaines et l’inventeur du V-Twin.« Les places ont été volontairement limitées pour que ce rendez-vous soit convivial » explique Patrick Braindot, le président des Indian Riders Corsica . « Cette Corsica consiste en des retrouvailles entre passionnés de la marque, de la fraternité, des échanges et des souvenirs impérissables. Loin des grosses concentrations sur un week-end, notre Corsica favorise l’intime, la beauté des paysages, les routes sinueuses qui réservent des surprises à chaque sortie de virage ».Durant ces 5 jours, les organisateurs proposent 8 parcours avec 3 niveaux de difficultés et des départs décalés par groupe de 20 motos. Cette année La Corsica accueille son premier parrain : Pierre Billon, véritable Biker avec des milliers de kilomètres au compteur et ami de toujours du "Taulier". Au milieu d’un groupe en journée, le soir il prendra sa guitare et tapera le bœuf avec, sur l’écran derrière lui, le dernier film qu’il a tourné avec Johnny Halliday chevauchant une Springfield noire…La Corsica c’est aussi un petit village de stands au milieu des bungalows du camping la Pinède à Calvi. Les bijoux Sultiz, les vêtements Von Dutch, les bagues en argent de Santemilla, Lazyness tattoo, Le Barbier La Mauvaise adresse, La mutuelle des motards et la FFMC.Les 140 motos débarqueront le 7 Mai à Bastia et se rassembleront sur la Place Saint Nicolas avant de « chevaucher » jusqu’à Saint-Florent et la Balagne.