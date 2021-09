Drusen : Le nouveau roman du Dr Anthony Sanchez

- Anthony Sanchez, pourquoi ce titre Drusen ? Quid des Drusen ?

- Impossible de vous le dire, malheureusement. En effet, c’est l’un des mystères du livre, et la réponse arrive à la fin de celui-ci. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il s’agit d’une espèce inconnue des Hommes, et que ces derniers devraient être beaucoup plus attentifs à leurs intentions plutôt qu’à leurs enveloppes corporelles. Pourquoi ? Je ne peux vous le dire aussi…



- Passons donc à l’idée de ce livre ? L’inspiration et vos sources pour l’écrire ?

- Une idée surgit dans le coin de votre cerveau, un jour… Comment expliquer l’envie irrépressible d’écrire quand vous tenez un sujet ? Il est vrai que je me suis inspiré de mon métier : je rencontre des enfants autistes dans le cadre des consultations spécialisés en neurologie pédiatrique. Quand on se lance dans un tel projet – inventer un monde indissociable du nôtre –, il est important de ne pas négliger la phase d’élaboration ; de ce fait, ce récit ne pouvait exister sans une vaste bibliographie : littérature, Histoire, art, science, médecine, neurosciences… et sans le cinéma et la musique.



- Un livre assez sombre donc qui navigue entre autisme et cancer…

- Il est vrai que le résumé laisse à penser à une histoire sombre, d’où le thème de la science-fiction qui permet de surpasser l’adversité en insufflant, en outre, une dose de mystère. Comment ne pas se poser de questions à la fin de ce livre ? Sans oublier les références, les allusions, les jeux des mots, les anecdotes et l’humour qui s’éloignent du drame en parsemant, çà et là, le récit.



- De l’espoir quand même ?

- Toujours. À quoi bien écrire, alors ? Je dédie, entre autres, ce livre aux parents d’enfants porteurs de handicap. Certes, je le conçois, la science-fiction s’éloigne de la réalité ; mais espérer n’est-ce pas imaginer ?



- Vos projets ?

- Actuellement, j’écris avec Sandra Federici : la vision d’une mère et celle du médecin, un accord parfait pour évoquer une maladie rare touchant un enfant. Et la suite de Drusen, pourquoi pas ? J’y pense, de temps en temps. Toutefois, l’intérêt des lecteurs porté au premier volet m’incitera peut-être à franchir le pas…