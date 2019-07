Dopu Cena : Da a piuma à u piombu

Rédigé par Maria-Serena Volpei-Aliotti le Lundi 1 Juillet 2019 à 16:37

Corse Net Infos, in cullaburazione cù l'Almanaccu di Bastia, hà apertu una rubrica nova in lingua corsa : Dopu Cena. Una rubrica settimanale chì, vultendu indè u passatu, ci permetterà di rinvivisce legende, stalvatoghji è storie, opere di cuntadori lucali di Corsica chì cunteriamu, à u fucone, Dopu Cena hè chì u cuntinutu sarà tiratu da l'Almanaccu di Bastia è u so circondu, premiu di u libru Corsu in u 2006 ma dinò appruvistatu da i nostri lettori di l'isula sana chì ci cunterianu in lingua corsa, legende, stalvatoghji è storie. Oghje " Da a piuma à u piombu"







"Parlate francese Messieurs, ùn vi capiscu micca".

"Parlate francese Messieurs, ùn vi capiscu micca".

I suldati risortenu furiosi. Calchì cappiulata più luntanu, passe un drappellu di cacciadori alpini, insumati da fangotti, supranatu da arme, è per arricchise u tuttu, una piccula piuma in cappellu. S'avanzanu d'un passu pisante. " Piccatu !" Sussureghje una voce indè a vicinanza, quella di u giurnalista Trojani. "Piccatu ! Ùn si puderà mai più dì "legeru cum'una piuma " Simu u lindumane di u sbarcamentu di e truppe taliane in Bastia : in una notte, a pupulazione hà duppiate. I suldati taliani chì anu fattu a so pulita à e funtane s'apprisentanu tutt'aggallizzati in i cummerci : Signorina quì, Signorina quallà, ma e serve ùn li fanu micca bon visu."Parlate francese Messieurs, ùn vi capiscu micca".I suldati risortenu furiosi.

