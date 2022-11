Deux tremblements de terre enregistrés au large du Cap Corse

43.61

8.95, pour une profondeur de 5 km.

Selon les données transmises par le réseau national de surveillance sismique ( RéNaSS ), un séisme de magnitude 1,9 MLv sur l’échelle de Richter a été détecté ce mardi 8 novembre au large de la Corse à 16h20. Ce premier tremblement de terre a été suivi par un deuxième bien plus fort (3,7 Mlv) un quart d'heure plus tard, à 16h38.L’épicentre de ce séisme a été identifié entre la Corse et l'Italie à une latitude deet une longitude de