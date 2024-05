Deux jeunes judokates corses qualifiés pour les championnats d'Europe

Le 13 avril dernier, à Reims, un tournoi européen de kata regroupant des compétiteurs de 13 pays a vu les deux jeunes athlètes corses passer avec succès le premier tour de poule en se classant 4èmes. Davia et Ambre ont ensuite accédé à la finale, où elles ont décroché la deuxième place du podium, à seulement un point des premières. Cette performance leur a permis de se qualifier pour les championnats d'Europe, une première historique pour la Corse. "Nous sommes extrêmement fiers des résultats exceptionnels de nos élèves," indiquent Josée Torre Murati, coach d'Ambre et professeur de San Be Judo Alata, et Éric Dujardin D'Ornano, coach de Davia et professeur du Judoclub2a, qui ont suivi ces jeunes talents depuis leurs débuts et qui accompagneront les deux athlètes les 10 et 11 juin prochains, à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, pour participer aux championnats d'Europe. Elles représenteront la Corse au sein de l'équipe de France. Cette compétition sera une nouvelles occasion pour les deux Corses de démontrer leur talent et de porter haut les couleurs de l'ile.