Deux départs de feu à Appietto

Julia Sereni le Jeudi 29 Juillet 2021 à 20:01

Ce jeudi 29 juillet, aux alentours de 16 heures 30, deux incendies se sont déclarés à Appietto, sur la route de Lava. Un important dispositif a été déployé, puisque 80 pompiers des casernes d’Ajaccio et Casaglione ainsi que des sections d’interventions feux de forêt de la sécurité civile sont mobilisés. Les moyens aériens sont également venus en renfort : deux Canadair, l’hélicoptère bombardier d’eau (HBE) du secteur nord et l’HBE lourd de Corte sont sur place. Actuellement, les opérations sont encore en cours et la circulation est interrompue à partir du col du Listincone.