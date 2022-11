Des stages à Bastia et Ajaccio pour vaincre la peur de l'avion

La peur de prendre de l’avion concerne 20% des passagers et une personne sur trois indique être mal à l’aise dans les airs. Pour aider les voyageurs à surmonter ces phobies l'association "Peur de l'avion" organise des stages payants menés par un pilote-instructeur et une psychologue avec des simulation en fin de formation.



Avec un programme d'une journée ce stage permet aux participant, que dans certains cas ne mettent plus un pied sur un avion depuis une décennie, de voyager plus sereinement à l’avenir et de vaincre l’appréhension. "La formation se déroule en trois étapes. détaille Nicolas Coccolo, gérant et formateur de l'association Peur de l'Avion. Je suis pilote et aussi formateur et j commence le stage par un cours d'aéronautique, pour expliquer les différentes étapes d'un vol, et pourquoi tel bruit ou telle perturbation peut se produire. Puis une psychologue explique comment identifier de quoi se compose l'angoisse des voyages aériens. Quels troubles psychologiques interviennent, à quel degré, quels sont les symptômes, avant de mètre en place des exercices de respiration utiles pour garder son calme. Enfin, les stagiaires sont mis en situation grâce à des casques de réalité virtuelle qui simulent des vol. "



95% d'efficacité

Satisfaits, les 95% des stagiaires que l'association a accompagné en 11 ans d'existence ont pris à voler. "Totalisant plus de 1000 stagiaires en France et dans le monde, nous atteignons des taux de réussite très élevés grâce à une pédagogie combinant la psychologie (TCC), l’expertise des avions et la réalité virtuelle. Après le stage, plus de 95% des participants parviennent à reprendre l’avion de façon sereine." explique Nicolas Coccolo qu'en 2019, juste avant la crise Covid avait organisé une première session de formation en Corse qui avait connu un énorme succès.

Alors pour essayer de se défaire de cette peur qui peut être invalidante, il ne reste plus qu'à tester.