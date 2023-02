Des milliers de krills s'échouent sur la plage de Fiume Santu dans l'Agriate

Francois Geronimi s'est demandé pendant un bon moment ce qui se passait ce jeudi sur la plage de Fiume Santu dans l'Agriate. Des millers de petits crustacés, faisant songer à des crevettes, flottant dans l'eau soudainement colorée, sont venues s'échouer sur la grève.

Mais le petit mouvement de curiosité passé, notre lecteur a pris le temps de filmer et de photographier cette vague rose un peu particulière...



Renseignements pris, il s'agit de krills.

"Ce n'est pas la première fois que l'on assiste à un tel phénomène en Corse. L'année dernière, déjà, l'on avait enregistré un échouage du même type dans le golfe du Valincu", explique Jean-José Filippi, ingénieur et responsable de la structure de Stella Mare.

Les Krills, comme les crevettes, vivent en grands groupes, appelés « essaims », atteignant parfois des densités de 10 000 à 30 000 individus par mètre cube.Ils se nourrissent directement de phytoplancton . Ils atteignent une longueur de six centimètres, pèsent jusqu'à deux grammes et peuvent vivre jusqu'à six ans. C'est une espèce clé dans l'écosystème, base de l'alimentation pour de nombreux cétacés.



"Il arrive très souvent qu'ils soient transportés par les courants, comme cela a dû; sans doute, se produire dans ce cas" indique encore Jean-José Filippi. "Piégés, ils se sont échoués à cet endroit".