Des dirigeants démissionnent du FC Balagne et annoncent la création d'un nouveau club à Calvi !

(Jean-Paul-Lottier) le Mercredi 29 Avril 2020 à 12:04

Le rapprochement en juillet 2018 entre le Football Club Squadra Calvi et le Football Balagne- l'Ile-Rousse pour devenir le FC Balagne n'aura pas tenu bien longtemps. Ce jour, deux dirigeants issus de l'ex FCS Calvi ont annoncé dans un communiqué leur démission et leur intention de créer à Calvi un club exclusivement dédié aux jeunes. Une décision qui ne manquera pas de faire parler tant à l'Ile-Rousse qu'à Calvi et sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir





Le communiqué de Julien Bianconi et Pierre-Marie Brun . " La saison arrivant à son terme, l’heure est venue de tirer les bilans.

Après plusieurs années à s’investir au niveau des équipes seniors, un sentiment d’usure et de lassitude commence à se faire sentir mais la passion demeure, d’où la décision de s’investir auprès des jeunes et de se retrouver autour des valeurs fondamentales du football.

« Le F.C. Balagne restera pour nous une belle aventure avec des souvenirs inoubliables. »

Néanmoins, quelques points de désaccord subsistent ce qui entraîne notre démission du Comité Directeur, mais qui n’entache en rien nos bonnes relations avec le F.C. Balagne et ses dirigeants.

Suite à un mécontentement général concernant les sections jeunes et à plusieurs sollicitations des parents, l’idée de créer un club de jeunes nous est venue comme une évidence.

Ce club a pour unique ambition de faire vivre notre jeunesse à travers une seule et même passion, qu’est le FOOTBALL.

La J.S.C. (Jeunesse Sportive Calvi) serait le seul club en Balagne uniquement dédié aux jeunes, et ce malgré les nombreuses demandes de relancer une équipe seniors à Calvi.

A travers ce club, une envie commune de créer une structure familiale, où l’investissement des parents restera primordial et fondamental.

Même si, « Jeunesse, Partage et Convivialité » restent les maitres mots, il n’en reste pas moins important de faire évoluer nos enfants.

Suite à l’investissement d’Anthony RUTILY dans le club, le Challenge Dominique RUTILY sera une rencontre importante dans le programme de notre saison.

L’objectif étant de redonner ses valeurs de tournoi international à cet événement.

Notre volonté serait d’offrir chaque année, à tous les enfants d’une même catégorie, un déplacement sur le continent pour effectuer un grand tournoi.

Une assemblée sera organisée, une fois un retour à la normale établi, afin de rencontrer les parents et de mieux leur présenter le projet.

Toutes personnes désireuses de s’investir à nos côtés seront les bienvenus.

Nous communiquerons également via les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) qui seront créer prochainement.

Nous restons pour cela joignables pour de plus amples informations.

Julien Bianconi : 06.03.27.22.56 - Pierre-Marie Brun : 06.18.71.77.67.'



