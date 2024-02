Derby SCB-ACA : Les supporters ajacciens interdits de déplacement

Le derby entre le SC Bastia et l'AC Ajaccio, prévu le lundi 5 février au stade Armand Cesari de Furiani, est placé sous haute surveillance. En effet, les précédentes rencontres entre ces deux équipes ont été entachées d'incidents, suscitant des craintes quant à la sécurité publique. Le ministère de l'Intérieur et la préfecture de Haute-Corse ont donc pris plusieurs arrêtés pour interdire le déplacement des supporters ajacciens vers Furiani. "Afin de prévenir tout débordement et garantir le bon déroulement de ce match de la 23ème journée de Ligue 2 de football, des mesures exceptionnelles ont été prises." indique ce 1er février la préfecture de Haute-Corse en précisant que par arrêté ministériel "le déplacement des supporters de l’AC Ajaccio vers la commune de Furiani est formellement interdit le jour du match. De même, l'accès au stade Armand Cesari ainsi que la circulation et le stationnement dans les environs sont strictement limités."



La rencontre sera aussi surveillée par un drone qui sera piloté au-dessus du stade Armand Cesari et de ses environs pour assurer la sécurité des spectateurs et prévenir tout incident. Le dispositif de sécurité s’étend sur plusieurs communes de la Haute-Corse, incluant Bastia, Furiani, Biguglia, Borgo, Lucciana, Vescovato et Venzolasca, où par ailleurs la possession et l'utilisation de fumigènes et autres articles pyrotechniques sont également proscrites. "Ces mesures, conjointement prises par les autorités compétentes et les clubs impliqués, visent à préserver l'intégrité des spectateurs et à maintenir l'ordre public pendant ce derby tant attendu." détaillent les services de l'Etat. "Par ailleurs, une présence policière renforcée sera déployée pour veiller au respect de ces règles et assurer la sécurité de tous les participants."