Dégradation de la gendarmerie de Porto-Vecchio : les 9 jeunes remis en liberté

Ce mardi 17 mai vers 6 heures neuf jeunes, dont 4 mineurs, ont été interpellés à Ghisonaccia et à Prunelli di Fium'Orbu dans le cadre de l'enquête concernant les dégradations commises contre la gendarmerie de Porto-Vecchio au mois de mars, en marge d'une mobilisation organisée après l'agression mortelle d'Yvan Colonna. Après plusieurs heures d'audition au camp militaire de Borgo, ils ont été relâchés dans la soirée sans aucune charge retenue contre eux. "Les jeunes ont été entendus sur les infractions de dégradations commises en réunion et dégradations par moyens dangereux pour les biens ou les personnes." avait indiqué ce mardi le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe.



Les faits pour lesquels ils ont été entendus remontent au 11 mars dernier à Porto-Vecchio quand une manifestation en soutien à Yvan Colonna avait débuté vers 7 heures aux abords du Lycée Rocca Serra. Plus tard dans la matinée le cortège de manifestants s'était déplacé vers la caserne de gendarmerie Graziani abritant les locaux professionnels des gendarmes mais aussi les logements occupés par les familles des militaires. Après la mise à feu de plusieurs containers poubelles et de palettes devant l'entrée de la caserne, la situation avait dégénéré et des individus avaient commencé à lancer de nombreux projectiles en direction des bâtiments et des gendarmes positionnés en protection des lieux. "Pendant près de deux heures, un groupe d’individus se livrait à des actions nourries destinées à dégrader les locaux de la gendarmerie." a détaillé le procureur qui dans son communiqué soulignait que si "aucune intrusion dans la caserne ne sera constatée, les jets de parpaings, cailloux, tuiles arrachées, cocktails Molotov, ont entrainé de nombreuses destructions et dégradations, tant des locaux et véhicules des gendarmes que sur les logements privés et les véhicules personnels des militaires de la gendarmerie."



Si la garde à vue a été levée dans la soirée, l'enquête se poursuit.