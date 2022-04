Défaite cuisante de Yannick Jadot : "les Corses ont fait le choix du vote utile pour Mélenchon"

« D’une élection à l’autre ce n’est pas la même chose », lance Leslie Pellegri, soutien du candidat écologiste Yannick Jadot face au résultat obtenu en Corse : 3,25% contre 4,58% au niveau national. Si aux élections européennes de 2019, le candidat vert s’était classé second sur l’île avec 21,96% il semblerait que le succès ne soit pas le même lors de cette échéance.



Leslie Pellegri explique cette défaite par plusieurs facteurs concomitants. « Avec le contexte actuel de guerre en Ukraine et d’Yvan Colonna en Corse, cela a été très compliqué de faire campagne », lance-t-elle. Aussi, elle estime qu’au niveau insulaire comme au niveau national, les électeurs ont fait le choix du « vote utile à gauche en faveur de Jean-Luc Mélenchon pour que la gauche soit présente au second tour, elle rajoute, en vain. »



Ce dimanche 10 avril, après l’annonce des résultats, Yannick Jadot a appelé ses électeurs à faire barrage à l’extrême droite en votant Emmanuel Macron au second tour.



Des prochaines échéances en ligne de mire



La liste écologiste n’ayant pas dépassé les 5% ne pourra bénéficier du remboursement des frais de campagne. Toutefois, Leslie Pellegri ne désespère pas : « le combat écologiste continue sur le terrain pour faire face aux défis climatiques ». Elle pense aussi à la prochaine échéance l’élection législative et assure qu’en a la présence d’un candidat écologiste pour la Corse que : « pour le moment, aucune décision n’a été prise » et que « le parti se réunira pour envisager la suite ».