Déconfinement : au niveau municipal de Bastia ou au niveau territorial pour le MCD "le compte n'y est pas"

'En ce 11 mai 2020, le Mouvement Corse Démocrate exprime ses plus vives inquiétudes sur les conditions dans lesquelles le déconfinement a été préparé par la majorité municipale de Bastia et par l’exécutif territorial.

Mais avant d’évoquer les difficultés à venir, le Mouvement tient à saluer la gestion remarquable de la phase de confinement tant par les autorités que par les citoyens. Cela a permis d’éviter la propagation de l’épidémie en Haute-Corse et de ramener son impact à un niveau très faible en Corse-du-Sud, de sorte qu’aujourd’hui la Corse affiche un des taux de circulation du virus le plus faible de France (0,15%), bien en dessous du seuil de 1% à ne pas dépasser. Un remerciement particulier doit être adressé aux personnels de santé et à tous les agents publics et privés qui ont assuré la continuité des services aux habitants durant ces deux derniers mois.

Cependant, on ne peut évoquer ce résultat sanitaire sans constater, dans le même temps, que la Corse est la région française qui a été le plus durement impactée au plan économique par l’épidémie et certainement celle qui a le plus à craindre d’un échec du déconfinement à la veille de sa saison touristique.

C’est dire si les responsables insulaires se devaient de tout mettre en œuvre pour assurer une reprise progressive de l’activité sociale et économique, maîtrisée au plan sanitaire. Or, aussi bien au niveau municipal de Bastia qu’au niveau régional, le Mouvement Corse Démocrate constate que le compte n’y est pas.



Au niveau territorial, tout semble organisé pour éviter de sortir du confinement.

Au moment où dans le pays chacun est à l’œuvre pour faire repartir la machine économique, la majorité nationaliste de la Collectivité Territoriale semble avoir opté pour le : restons confinés et attendons la solidarité nationale !

Le projet de « green pass » qui expose la Corse au risque d’une saison touristique « blanche » sans apporter de garanties sanitaires, illustre parfaitement cette logique. Il n’est pas surprenant que l’exécutif Sarde, qui l’avait imaginé en premier, y ait renoncé après avoir constaté qu’il était coûteux, impraticable et, de plus, inopérant au plan sanitaire.

Le Mouvement Corse Démocrate appelle le Conseil Exécutif à renoncer à cette logique et à œuvrer avec les socio-professionnels pour sauver ce qui peut encore l’être d’une saison déjà compromise.