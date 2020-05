Déconfinement : Modalités d’accueil du public à la préfecture de Corse-du-Sud

L’accès des usagers sera limité aux personnes disposant d’un rendez-vous ou d’une convocation (voir liste ci-dessous), ou souhaitant effectuer une démarche dématérialisée au point numérique situé à l’accueil.L’attente dans l’enceinte de la préfecture n’étant pas autorisée afin de respecter les consignes sanitaires, il est demandé de veiller à respecter l’horaire du rendez-vous fixé. En cas de retard, l’usager ne sera pas reçu et devra prendre un nouveau rendez-vous.Les personnes convoquées pourront si nécessaire être invitées à patienter en dehors de l’enceinte de la préfecture afin de veiller au respect des consignes de distanciation physique.Le point numérique est accessible sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8H30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30, pour les personnes ayant des difficultés à effectuer des démarches numériques relatives aux certificats d’immatriculation d’un véhicule ou aux permis de conduire. Un médiateur numérique pourra accompagner la personne dans ses démarches.Une seule personne à la fois pourra accéder au point numérique. S’il est déjà occupé, l’usager sera invité à se représenter plus tard ou à patienter en dehors de l’enceinte de la préfecture.Les dossiers de demandes de titres de séjour pourront être déposés tous les jours à l’exception des mercredis.Le retrait des titres de séjour sera possible les après-midis de 13H30 à 15h30. Les usagers ne pourront pas être accompagnés.Les usagers devront être munis de la totalité des documents nécessaires au traitement de leur dossier (possibilité de faire des photocopies sur place avec de la monnaie). Seuls les dossiers complets pourront être reçus. Les listes des documents sont disponibles sur le site de la préfecture www.corse-du-sud.gouv.fr rubrique « vos démarches – étrangers » (ou http://2a.accueil-etrangers. gouv.fr/ ) ainsi que sur le site service-public.fr L’usager pourra être accompagné dans l’enceinte de la préfecture uniquement si la nature de sa demande le justifie (par exemple le conjoint pour les demandes de titre conjoint de français, les deux parents pour les DCEM, etc.).La commission médicale se tient uniquement le mercredi sur rendez-vous. La personne convoquée devra veiller à disposer de l’ensemble des pièces nécessaires.Lors de leur visite, les usagers sont priés de se conformer aux consignes suivantes :- venir seul ou accompagné uniquement de la personne dont la présence est indispensable pour l’instruction de la demande ;- se laver les mains au gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée de l’accueil général ;- si des photocopies doivent être faites, les documents doivent être prêts à être reproduits. Le copieur sera désinfecté par l’usager avec le matériel mis à sa disposition ;- en cas d’utilisation du boîtier de prise d’empreintes, celui-ci sera nettoyé par l’usager avec le matériel mis à sa disposition ;- le port du masque est recommandé.Les services de la préfecture restent par ailleurs accessibles par téléphone au 04 95 11 12 13, messagerie : prefecture@corse-du-sud.gouv. fr , ou via le site internet www.corse-du-sud.gouv.fr