Déchets en Corse : Zeru Frazu dénonce le bilan "peu glorieux" du Syvadec

Concernant la production par habitant, établie par l’observatoire à « 529 kg/an/habitant » soit une production « supérieure de 36 % en Corse par rapport à la moyenne nationale », là encore, il y a bataille de chiffres. Ou plutôt de méthode. Pour Zeru Frazu, « il n’est pas cohérent de comparer des ratios en ne retenant pas les mêmes dénominateurs ». Le bon calcul, pour le collectif, prend en compte la population « DGF » (Dotation Globale de Fonctionnement) qui comprend « les résidents permanents, les résidents secondaires et les populations touristiques appréciées sur les capacités d’accueil ». Avec cette référence, la production s’établit à 561 kg, ce qui n’est « que 11% supérieur au ratio national de 506 kg/habitant DGF ». Zeru Frazu s’interroge sur le mode de calcul retenu : « Dans quel but ? Est-ce pour imposer des solutions industrielles au détriment d’un tri à la source poussé et de la réduction des déchets ? »



Sur l’évolution du tri global, qui comprend la collecte et les apports en déchèterie, l’observatoire annonce, comme indiqué précédemment, une progression. « Ce n’est pas faux, mais quelle lenteur… Il augmente très légèrement : +1,2% par rapport à 2020 et +1,85% par rapport à 2019 », souligne le collectif Zeru Frazu. « Le taux de tri global pourrait considérablement et rapidement augmenter si le tri à la source des biodéchets était organisé », estime le collectif. Concernant plus particulièrement les collectes par les collectivités, Zeru Frazu considère que la performance de tri est « toujours très faible et ne progresse pas à la hauteur des attentes de la population, malgré les affirmations positives du bilan régional ».