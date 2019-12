Déchets : Pierre Savelli dénonce un défaut de collecte à Bastia

"La fermeture du centre d'enfouissement de Vighjaneddu se poursuit et génère à Bastia particulièrement, vous le savez, des désordres de collecte des ordures ménagères.

Depuis 2015, la Communauté d'Agglomération de Bastia (CAB) a élaboré un plan de déploiement de la collecte en porte-à-porte, seule solution pour permettre la mise en oeuvre du tri généralisé. Ce déploiement qui a débuté par les habitats individuels, a pour conséquence de priver, à ce jour, les bastiais résidant dans les zones urbaines denses (centre-ville élargi, grands ensembles immobiliers) de cette solution de tri.

Si je ne remets pas en question la stratégie de mise en oeuvre du porte-à-porte, je ne peux que constater, qu'à ce stade de son déploiement, les bastiais se voient infliger une double peine inacceptable. La première car il leur est demandé d'intensifier leurs gestes de tri sans leur fournir les moyens dont bénéficient les autres habitants de l'agglomération. La seconde car vous avez choisi de ne pas prioriser l'enlèvement des ordures ménagères qui jonchent les rues de Bastia. Ces 450 tonnes de déchets résiduels que les bastiais auraient pu diminuer si on leur en avait donné les moyens.

Ce défaut de collecte génère à Bastia, et seulement à Bastia, des risques sanitaires et sécuritaires. Sanitaires d'abord puisque les ordures s'amassent au pied des habitations, des équipements publics et des commerces. Sécuritaires ensuite car vous n'êtes pas sans connaître les feux de poubelles qui rythment cette crise des déchets.

A ces risques, s'ajoutent des conséquences économiques dévastatrices. Bastia étant le coeur de l'attractivité économique de notre territoire, elle concentre la majeure partie des activités commerciales, qu'ils s'agissent d'entreprises, de boutiques ou de commerces de bouche. Elle concentre également la plus grande partie des services publics et à la personne (collèges, lycées, hôpital, cliniques, EPHAD). A cela s'ajoutent les festivités de fin d'année, Mercatu di Natale et patinoire en tête, bénéficiant à l'ensemble de l'agglomération et générant une attractivité fondamentale pour nos commerçants en cette période si propice à la réalisation de leur chiffre d'affaire.

En tant que Maire de Bastia, je ne peux tolérer cette situation plus longtemps. En tant que Président de la CAB et surtout en tant que Président du Syvadec, vous seul disposez de la latitude pour agir face à cette crise des déchets, en définissant une véritable stratégie qui soit équitable pour Bastia et pour les communes environnantes.

Je vous réaffirme que vous trouverez auprès des services municipaux, dans leur champ de compétence, tout le soutien et l'appui logistique afin de débarrasser au plus tôt la Ville des effets de la crise des déchets.

Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.