Déchets. Opération « CleanWalk » ce dimanche à Ajaccio

Rédigé par La rédaction le Samedi 3 Août 2019 à 08:30

Ces derniers temps, les « CleanWalk », grandes promenades en groupe dont le but est de ramasser un maximum de détritus fleurissent dans les centres-villes. Ce dimanche à 9 heures sur la Plage du Ricanto à Ajaccio vous pouvez vous joindrele jeune Mathieu Nivon qui a decidé d'organiser certte action citoyen qui n’est revendiquée par aucune organisation. Le but est simplement de réunir des citoyens amoureux de leurs plages et soucieux du sort que subit leur environnement. Vous pouvez rejoindre Mathieu et consacrer la matinée au ramassage des déchets présents sur la plage et dans la mer.



Livres | Musique | Evènements | Lingua corsa | Cuisine