Décès d'Ebru Timtik. Pour l'asso Patriotti : " Un peuple n'est jamais véritablement libre s'il se tait sur les souffrances d'un autre"

MV le Samedi 29 Août 2020 à 14:50

L’avocate turque Ebru Timtik est décédée jeudi 27 août dans un hôpital d’Istanbul. Elle avait été condamnée en 2019 à plus de 13 ans de la prison pour « appartenance à une organisation terroriste » mais c’est en réalité sa simple profession qui lui était reprochée.



Membre de l’Association des avocats contemporains et spécialisée dans la défense de cas politiquement sensibles, Ebru Timtik avait notamment défendu la famille d’un adolescent mort en 2014, des suites de blessures reçues lors des manifestations antigouvernementales de Gezi, à Istanbul.



Les autorités turques accusant cette association d’être liée à l’organisation marxiste-léniniste radicale DHKP-C, un groupe qui a commis plusieurs attentats et est qualifié de « terroriste » par Ankara, l'avocate de 42 ans avait été emprisonnée et réclamait un nouveau procès qui n'a jamais eu lieu.



Dans un communiqué l'association Patriotti salue la mémoire de Ebru Timtik, avocate et toujours en première ligne dès lors qu'il s'agissait de soutenir les droits des prisonniers politique kurdes et renouvelle son soutien politique à la resistance kurde et appelle "toutes les forces vives de notre pays à prendre les initiatives qui s'imposent pour renforcer notre action solidaire à son égard.".



Le communiqué

Est il nécessaire de rappeler l'assujettissement impérialiste auquel elles sont confrontées, particulièrement avec la fasciste Turquie, mais aussi soumises aux desseins géopolitiques qui affectent la Syrie, l'Irak et l'Iran.

Actuellement la fasciste Turquie mène une politique agressive au Moyen Orient et en Méditerranée. Le Kurdistan en est particulièrement la victime.

Devant ces agissements meurtriers sur lesquels bien des supposées démocraties européennes se taisent, bien des organisations sont muettes, nous tenons à réaffirmer avec toutes celles et ceux qui n'ont jamais abandonné ce peuple héroïque notre total soutien à sa résistance.



Nous tenons ici à saluer la mémoire de Ebru Timtik, avocate et toujours en première ligne dès lors qu'il s'agissait de soutenir les droits des prisonniers politique kurdes. Elle est décédée après une grêve de la faim de 238 jours. Elle est la quatrième personne à mourir ainsi dans les geoles islamo - fascistes turques. Il faut savoir qu'Ebru Timtik a été incarcérée malgré le fait établi par l'Institut de Médecine Légale qu'elle était inapte à l'emprisonnement...

Le fascisme - ersatz du colonialisme - contre les peuples ne passera pas !

Patriotti renouvelle son soutien politique à la resistance kurde et appelle toutes les forces vives de notre pays à prendre les initiatives qui s'imposent pour renforcer notre action solidaire à son égard.

Poni tumbà un rivoluzionariu, mai una rivoluzioni ! Forts de notre détermination patriotique et de notre conscience internationaliste, nous avions déjà manifesté notre soutien à la lutte historique de la Nation Kurde et à sa résistance.Est il nécessaire de rappeler l'assujettissement impérialiste auquel elles sont confrontées, particulièrement avec la fasciste Turquie, mais aussi soumises aux desseins géopolitiques qui affectent la Syrie, l'Irak et l'Iran.Actuellement la fasciste Turquie mène une politique agressive au Moyen Orient et en Méditerranée. Le Kurdistan en est particulièrement la victime.Devant ces agissements meurtriers sur lesquels bien des supposées démocraties européennes se taisent, bien des organisations sont muettes, nous tenons à réaffirmer avec toutes celles et ceux qui n'ont jamais abandonné ce peuple héroïque notre total soutien à sa résistance.Nous tenons ici à saluer la mémoire de Ebru Timtik, avocate et toujours en première ligne dès lors qu'il s'agissait de soutenir les droits des prisonniers politique kurdes. Elle est décédée après une grêve de la faim de 238 jours. Elle est la quatrième personne à mourir ainsi dans les geoles islamo - fascistes turques. Il faut savoir qu'Ebru Timtik a été incarcérée malgré le fait établi par l'Institut de Médecine Légale qu'elle était inapte à l'emprisonnement...Le fascisme - ersatz du colonialisme - contre les peuples ne passera pas !Patriotti renouvelle son soutien politique à la resistance kurde et appelle toutes les forces vives de notre pays à prendre les initiatives qui s'imposent pour renforcer notre action solidaire à son égard.Poni tumbà un rivoluzionariu, mai una rivoluzioni ! L’épidémie regagne du terrain en Corse. L'ARS "Ce weekend, soyez vigilants et soyez responsables !"

La ville de Calvi offre 1000 masques au collège Orabona et au Lycée de Balagne

Incendie criminel du col de Salvi : la Collectivité de Corse depose plainte

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales