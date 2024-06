De récents échouages à l’origine d’une invasion de mouches sur les plages corses ?

Quoi de plus agaçant quand on est installé sur sa serviette à lézarder sur le sable, que d’être dérangé par des insectes qui virevoltent autour de vos oreilles ou viennent se poser sur votre peau de façon intempestive ? C’est l’expérience désagréable que font depuis quelques semaines les premiers baigneurs qui essayent de profiter des plages de l’île malgré une invasion de petites mouches. Un fléau qui semble toucher l’ensemble des côtes corses. « On ne peut guère que s’interroger face à ce phénomène intrigant », concède Marie-Cécile Andrei Ruiz, responsable de l’Observatoire Conservatoire des Invertébrés de Corse (OCIC) rattaché à l’Office de l’Environnement de la Corse.Si cette spécialiste des insectes souligne ne pas avoir encore eu l’occasion d’observer la dite mouche sous son microscope, elle suppose, au vu des témoignages et photos qui sont remontés jusqu’à elle, que celle-ci serait de genre Fucellia, une espèce normalement présente sur le bord de mer. Quant à expliquer pourquoi ces insectes sont en surnombre cette année, l’entomologiste a sa petite hypothèse. « Il y a surement eu une ressource alimentaire imprévue. Les mouches, qui sont généralistes et opportunistes, se développent plus quand il y a plus de nourriture », explique-t-elle en pointant l’échouage récent de vélelles. « C’est la seule grosse ressource de matière organique récente qu’on a observé », insiste-t-elle en indiquant de plus que la larve de la Fucellia se plait dans la laisse de mer, cette accumulation de débris rejetés par les vagues. En somme, face à ce surplus inattendu de matière, les mouches auraient donc trouvé le terrain parfait pour se développer et pondre beaucoup plus qu’à l’accoutumée et viendraient embêter les baigneurs, maintenant que cette ressource n’est plus présente.Quant à savoir si va durer tout l’été, Marie-Cécile Andrei Ruiz reste réservée. « Cela dépendra de la nourriture qui reste à disposition », pose-t-elle en développant : « De nouveaux échouages pourraient faire en sorte que cette invasion de mouches perdure ». Toutefois, la scientifique se veut rassurant et insiste bien sur le fait que cet insecte est seulement agaçant pour ceux autour de qui il viendrait voler. « Ces mouches n’ont rien pour piquer et ne sont pas connues pour véhiculer quoi que ce soit », assure-t-elle encore, en invitant par ailleurs les baigneurs à garder les yeux grands ouverts lors de leurs prochaines excursions à la plage et à ne pas hésiter à transmettre des photos à l’OCIC via sa page Facebook s’ils observent d’autres phénomènes inhabituels.