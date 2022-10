DOSSIER. Où en est-on dans la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement en Corse ?

.

Ici les usagers

font encore

confiance

à l'école."

"pHARE" expérimenté en Corse et désormais pérennisé dans l'académie

Bien en avance par rapport au reste du pays, l'académie de Corse, qui a fait de la lutte contre le harcèlement une véritable "cause nationale", a expérimenté et puis déployé un programme de lutte contre le harcèlement scolaire, avec un aspect prévention et traitement des problèmes, dans toutes les écoles, les collèges et dans 5 lycées de l'ile depuis 2019. "pHARE", comme une lumière dans la nuit pour les victimes, vise à dresser un état des lieux dans chaque établissement, avec d’abord la formation du personnel, consistant à repérer les situations d’harcèlement et à les traiter. Mais cela touche également les élèves en formant des « ambassadeurs collégiens » qui vont être sensibilisés à la problématique pour devenir un relais avec les adultes. Les derniers acteurs sont les parents, impliqués lors de différents ateliers. Et cela fonctionne, à en croire aux chiffres insulaires bien de deçà de la moyenne nationale.



Depuis 2017 le rectorat a renforcé les actions pour lutter contre ce problème. La mise en place de numéros verts 30 20 et 30 18, l'interdiction des téléphones à l'école et collège, la formation du personnel et le déploiement dans tous ses établissements du programme "pHARE" indiquent la volonté de l'académie de contenir ce phénomène.



Si en Corse les chiffres ne sont pas trop préoccupants, selon plusieurs études du ministère au niveau national 20% des enfants et des adolescents seraient victimes de cyberharcèlement. "C’est un phénomène assez particulier, et compliqué à traiter. La plupart des élèves ont un téléphone connecté à Internet. L’harcèlement n’est plus limité à l’espace scolaire. Il y a une espèce de continuité qui est nouvelle, à cause notamment des réseaux sociaux et malheureusement, les jeunes ne sont toujours en mesure de s e défendre . C'est une question très difficile " explique Michel Pifferini. A savoir qu'en France plus de 60% des 8 - 18 ans sont aujourd'hui inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux tels que Snapchat, Instagram, TikTok ou YouTube.





Ces 6 et 7 octobre 250 personnels de l'académie de Corse a bénéficié d'une nouvelle formation pur apprendre une méthode appelée "Pikas" ou "méthode de la préoccupation partagée". Du nom du Suédois Anatol Pikas, elle vise à résoudre pacifiquement les conflits. Cette méthode, développée en Suède, consiste à repérer tous les protagonistes d’une situation de harcèlement, victime, harceleur, témoins, et à mener des entretiens individuels avec eux. Elle serait efficace dans au moins 75 % des cas.



Aujourd'hui, rappelons-le , il existe aussi le 3020 pour les victimes ou témoins de harcèlement, et le 3018 pour les cas spécifiques de cyberharcèlement.

Relativement épargnée par ce fléau qui chaque année fait plus de 700 000 victimes en France, la Corse déplore pourtant des cas de harcèlement scolaire. "On est à un 549 actes de violence de différents niveaux sur 5 ans, ce qui nous fait une moyenne de 110 cas par an tout degré confondu, indique Michel Pifferini, référent académique harcèlement en Corse. Parmi ces cas, pour la plupart pas extrêmement graves, seulement le 4,3 % concernent des problèmes de cyberharcèlement bien de deçà de la moyenne nationale de 9,9%.Si sur l'ile le nombre d'enfants ou adolescents stigmatisés, malmenés ou violentés est moins important que sur le continent c'est grâce au fait que la Corse est un petit territoire avec des établissements à l'échelle humaine"Notre force c'est la proximité on est une académie à taille humaine avec une communauté éducative formée et à l'écoute et des parents qui sont très mobilisés.détaille Michel Pifferini qui motive les bons chiffre enregistrés dans l'académie aussi grâce à une stratégie de prévention et de lutte contre ce phénomène que le Rectorat a déployé sur l'ensemble du territoire.