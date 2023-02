DOSSIER. La Corse est-elle vraiment la région où l’espérance de vie est la plus haute ?

Il y a quelques semaines, la rétrospective d’une étude d’Eurostat, publiée initialement en avril 2022, avait fait le buzz. Dans celle-ci, cet organisme de statistiques dévoilait que la Corse est la région où l’espérance de vie à la naissance est la plus élevée en Europe. Si globalement il est vrai que l’île fait partie des régions où l’on vit le plus vieux, les choses doivent être cependant un peu affinées selon les données de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).« Il faut relativiser un peu ce côté premier de la classe », pose Antonin Bretel, chef du service études et diffusion à l’Insee de Corse en développant : « Les données Eurostat commentées sont issues de l’année 2020 où la pandémie de Covid fut importante notamment dans certains pôles urbains, ce qui peut expliquer des baisses de l’espérance de vie plus fortes que pour notre région. De plus, nous sommes en comparaison avec des régions beaucoup plus grandes en termes de population ».Dans ce droit fil, le statisticien invite à observer les données de l’espérance de vie 2021 que l’Insee a récemment publié en s’intéressant aux niveaux régional et départemental français, et qui tempèrent un peu l’étude d’Eurostat. « Cela vient un peu recontextualiser les choses », appuie Antonin Bretel. Et de préciser ainsi : « En 2021, on voit qu’au niveau des régions, le niveau d’espérance de vie à la naissance des hommes en Corse est de 80,7 ans, mais en Rhône-Alpes il est de 80,9 ans ». Comme l’avait mis en exergue l’étude d’Eurostat, c’est en revanche bien au niveau de l’espérance de vie des femmes que la Corse caracole en tête avec 86,5 ans relevés en moyenne par l’Insee. Un chiffre qui la place certes devant les autres régions françaises, mais si on analyse plus finement au niveau départemental, on constate cependant que certains territoires comme Paris (86,8 ans) ou les Hauts-de-Seine et le Maine-et-Loire, avec 86,9 ans, viennent un peu redistribuer le podium. « Quand on regarde par départements, on voit que certains départements riches du continent ont des espérances de vie devant celle de notre territoire », souligne ainsi le chef du service études et diffusion à l’Insee de Corse.Il invite par ailleurs à s’intéresser également aux données qui portent sur l’espérance de vie en bonne santé. « Il y a eu une publication de l’INED en octobre 2021 qui dit que l’espérance de vie est plus longue dans les départements du sud, mais pas forcément l’espérance de vie en bonne santé », indique-t-il en notant que la dite étude dévoile que dans le sud, les femmes notamment sont plus exposées à des pathologies invalidantes mais relativement peu létales.« Mais nous avons une espérance de vie qui est plutôt importante en Corse », concède-t-il toutefois en s’interrogeant : « Cela fait quelques années que l’on a bien intégré que la Corse est la région la plus pauvre de France. Or, l’espérance de vie et la pauvreté sont souvent très corrélées ». S’il peut donc être surprenant de constater à quel point on vit vieux en Corse, plusieurs hypothèses peuvent être posées pour l’expliquer, à commencer par le régime alimentaire, globalement moins gras que sur d’autres territoires. « Il peut y aussi avoir des problématiques environnementales, car malgré tout, la qualité de l’air reste meilleure ici et nous sommes moins exposés aux particules fines, même si cela se développe de plus en plus. Et puis, nous sommes sur un territoire avec moins d’industrie, et donc moins d’exposition aux produits chimiques pour les salariés », détaille encore Antonin Bretel. En somme, des conditions enclines à une espérance de vie qui n’est peut-être pas exceptionnelle, mais en tout cas assurément supérieure.