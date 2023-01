DOSSIER. L’aéroport de Bastia-Poretta veut réduire son impact sur le réseau électrique

Afin de pouvoir pleinement répondre aux enjeux du développement durable, l’aéroport de Bastia a fait le choix de miser sur les énergies renouvelables et de s’engager dans un plan d’actions prometteur sur les cinq prochaines années. « Sous réserve d’accord de la Collectivité de Corse, nous allons investir dans l’installation d’ombrières photovoltaïques. L’idée c’est aussi de développer de l’hydrogène vert, qui serait sur place produit grâce à l’énergie solaire et qui servirait à alimenter l’aérogare, l’ensemble des véhicules, mais aussi l’alimentation électrique des aéronefs en escale », dévoile ainsi en premier lieu Pierre-François Novella, le directeur de la plateforme, en révélant que l'aéroport de Bastia sera précurseur en France dans le couplage du photovoltaïque et de l'hydrogène pour l'alimentation des avions en escale. Un projet qui devrait voir de premiers aboutissements d'ici l'été 2023.



Ce couplage du photovoltaïque et de l’hydrogène vert permettra en outre à l’aéroport de limiter sa présence sur le réseau EDF. « Nous savons très bien qu’en Corse, notamment sur les périodes de pointes estivales, la consommation électrique est un enjeu. Aujourd’hui, l’idée est de limiter notre présence sur ces pointes énergétiques à travers des procédures comme le passage sur des groupes électrogènes, et donc un effaçage du réseau EDF grâce à nos groupes électrogènes qui viendraient prendre le relais », indique le directeur de l’aéroport de Bastia. « À terme, sur les cinq prochaines années, nous avons l’ambition de remplacer tous nos groupes électrogènes fonctionnant au fioul par des groupes électro-hydrogènes, qui marcheraient avec de l’hydrogène vert », ajoute-t-il.



Mais la plateforme n’a pas attendu ces opérations ambitieuses pour s’investir pleinement dans le passage aux énergies vertes. « Nous avons entrepris un plan de sobriété assez vigoureux sur plusieurs années », souligne ainsi Pierre-François Novella.

Dans ce droit fil, l’aéroport a d’ores et déjà remplacé une partie de son parc par des véhicules plus verts. « Nous sommes passés pour nos véhicules de service à des véhicules hybrides. Pour ceux qui restent, nous avons l’intention de passer à l’électrique », précise-t-il.



D’autre part, des efforts ont également été entrepris en matière d’éclairage avec un passage aux LED dans l’aérogare mais aussi sur la rampe d’accès à l’aéroport. « À l’intérieur, nous optimisons aussi les niveaux d’intensité sur la plateforme en fonction de l’exploitation. Cela ne sert à rien d’alimenter des zones qui ne sont pas exploitées », signale le directeur en révélant encore : « Nous avons aussi travaillé sur le thermique. Grâce à des extracteurs que nous avons installés, nous allons pouvoir rabattre le chauffage ou l’air froid vers le sol et le renvoyer vers les zones de passage. Nous allons ainsi optimiser les flux énergétiques ».