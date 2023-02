DOSSIER. Ils ont trouvé l’amour sur Internet

La construction de cet article n’a pas été chose aisée. Cette semaine, CNI avait lancé un appel sur les réseaux sociaux afin de tenter de recueillir quelques témoignages de personnes qui avaient pu trouver, pour un jour ou pour toujours, l’amour sur Internet. Mais cela n’a pas été un grand succès. Signe d’une certaine gêne qui existe toujours à parler ouvertement de ces rencontres 2.0. À l’heure où le numérique prend de plus en plus le pas sur la vie réelle, beaucoup de couples se sont pourtant connus ainsi. D’autant plus que ces plateformes se sont largement démocratisées et multipliées ces dernières années. Mais la pudeur, sans doute, invite les principaux intéressés à ne pas trop ébruiter la manière dont leurs chemins se sont croisés.



Notre quête de témoignages a toutefois trouvé un écho du côté d’Ajaccio où Carole a accepté de nous raconter sa jolie histoire. « Nous assumons totalement nous être rencontrés sur Internet », annonce-t-elle pour sa part d’emblée. Il y a 10 ans, la jeune femme confie avoir été poussée par sa meilleure amie à s’inscrire sur le site Adopte Un Mec. Une plateforme un peu particulière où ce sont les femmes qui font leur marché et choisissent quels hommes peuvent entrer en relation avec elles. Comme un signe du destin, elle tombe très rapidement sur celui qui deviendra l’homme de sa vie. « Après avoir créé mon compte, dès que j’ai ouvert la page qui présentait les profils à côté de chez moi, sa photo est sortie dans les premières. C’est le seul à qui j’ai envoyé un message », sourit-elle en se remémorant avoir tout de suite été séduite par le profil de son prétendant. « J’ai eu de la chance, je pense que cela n’arrive pas forcément à tout le monde ».



Puis, loin d’eux l’idée de passer des mois à s’échanger des messages virtuels, les deux futurs amoureux décident de concrétiser leur rencontre en réel une quinzaine de jours plus tard. « Mon compagnon était déjà passé par ce site, avait déjà eu quelques rencontres et avait toujours voulu rencontrer rapidement les filles afin de ne pas perdre de temps. Quelque part, quand on s’échange des messages régulièrement, on se fait des idées sur comment va être l’autre et puis on peut s’attacher même à distance. Donc, nous étions dans la même optique de se dire qu’il fallait que l’on se rencontre très rapidement pour savoir si cela allait matcher ou non entre nous », indique la jeune femme. De quoi ressentir un petit stress lorsque le jour du rendez-vous est enfin arrivé. « J’avais une petite appréhension parce que je n’avais jamais rencontré de gens sur Internet, mais celle-ci s’est assez vite effacée », glisse-t-elle, « Et puis, j’y étais allée dans l’idée de boire un verre et de rentrer chez moi si je voyais que le courant ne passait pas, de toute façon nous ne nous étions engagés à rien. Je ne m’étais pas mis de pression particulière ». Finalement, les choses s’imbriqueront naturellement entre les deux amants d’Internet. Au point qu’ils décideront de se revoir dès le lendemain et emménageront très vite ensemble. Une complicité qui ne fera que grandir au fil des années. « Nous sommes très fusionnels. Nous avons même travaillé ensemble et monté notre boîte », se ravit-elle.



Dès le départ, les deux amoureux n’hésiteront pas à confier à leur entourage les circonstances de leur rencontre. « Autour de nous, nous avons quelques couples d’amis qui se sont formés comme cela », livre d’ailleurs Carole, en concédant : « Cela a un peu surpris du côté de mes parents ou de ma sœur, surtout que cela a été assez vite entre nous ». « Mais nous avons toujours assumé sans problème. Finalement, ce n’est qu’un canal de rencontre comme un autre. Et quand ça marche, il ne faut pas trop se poser de question par rapport à là où l’on s’est connu ou avoir des préjugés », reprend-elle.



En effet, c’est bien grâce à Internet que cette jeune femme a pu trouver l’homme de sa vie dont elle n’aurait peut-être sinon jamais croisé le chemin. Une belle histoire qui connaîtra sa concrétisation dans quelques mois : « Nous allons nous marier cet été », dévoile ainsi Carole.